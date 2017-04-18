به دنبال تشکیل دولتی در طراز نظام اسلامی هستیم/ نیامده ام که بروم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در جمع فعالان دانشجویی با بیان اینکه باید بسترهای فساد را از بین برد گفت: در دولت اسلامی اجازه نمی‌دهم فساد در هیچ کجا لانه کند چراکه قبل از هرکسی، رئیس دولت باید مدعی علیه فساد باشد.

رئیسی افزود: نظام بانکی کشور باید متحول شود و ما امکان تحول در آن را داریم.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به این نکته که به دنبال تشکیل دولتی در طراز نظام اسلامی هستیم، اظهار داشت: نباید به هیچ‌کس و هیچ جریان سیاسی وام‌دار بود و می‌توانم کاندیدای هر دو طیف اصولگرایی و اصلاح‌طلبی در خط امام(ره) باشم.

وی گفت: پول گزافی ندارم که در انتخابات خرج کنم و حق‌ تولیت بنده فقط برای زائران و فقرا خرج می شود.

تولیت آستان قدس رضوی برطرف کردن مشکل فقر با توجهات حضرت رضا(ع) را عملی دانست و تصریح کرد: باید دولت کار و کرامت به نام امام رضا(ع) آغاز شود و بنده نیز به‌عنوان یک خادم برای حل مشکلات مردم آمده‌ام.

رئیسی با بیان اینکه دولت ما یک دولت انقلابی خواهد بود، افزود: نمی‌دانم در چه عرصه‌ای وارد شده‌ایم که منافع خیلی ها به خطر افتاده است اما بنده نسبت به هجمه ها جا نخواهم زد.

حجت الاسلام رئیسی در پایان برنامه خود را نجات اقتصاد و مدیریت کشور برشمرد و گفت: نیامده ام که بروم و آمده ام که موفق شوم ان شاالله.