احسان قاضی زاده هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگارمهر، درخصوص مصوبه کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات مبنی بر عدم پخش زنده مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری دوازدهم، گفت: نظر به اینکه کلیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که در آخرین دقایق شب گذشته (۳۱ فروردین) تایید صلاحیت آنها از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام شد، خواهان پخش زنده مناظرات انتخاباتی هستند، مصوبه مذکور مجددا در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون که نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم طالب برگزاری زنده مناظرات انتخاباتی هستند، امیدواریم در جلسه کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات نیز با حُسن نظر به این موضوع نگریسته شود و نهایتا امکان پخش زنده مناظرات انتخاباتی مورد تایید اکثریت اعضای کمیسیون قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به ضرورت ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در جامعه، امیدواریم تصمیم کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات درخصوص نحوه پخش مناظرات انتخاباتی، شور و نشاط مضاعفی به جامعه تزریق کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه جلسه برای بررسی این موضوع در اسرع وقت برگزار خواهد شد، ادامه داد: همچنین در آخرین جلسه کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات، ضوابط کلی برنامه‌های انتخاباتی صداوسیما مورد تصویب قرار گرفت.

قاضی زاده افزود: از آغاز زمان رسمی تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری، تمام برنامه های تولیدی، مستند و خبری سازمان صداوسیما پیرامون نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و برنامه های انتخاباتی ایشان بر اساس ضوابط تعیین شده کمیسیون و مبتنی بر موادی از نحوه تبلیغات قانون انتخابات صورت خواهد گرفت.

عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات با اشاره به اینکه رئیس سازمان صداوسیما و معاون سیاسی وی نیز در این جلسه حضور داشتند، گفت: دستور العمل مذکور به ایشان ابلاغ شد.