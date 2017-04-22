وضعیت نامشخص سرمربی تیم فوتبال الهلال عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، «رامون دیاز» آرژانتینی بعد از قهرمانی با الهلال عربستان در لیگ این کشور، مورد توجه رسانه های آرژانتینی قرار گرفته است. دیاز در ارتباطی تلفنی با برنامه tyc sports از تمایلش برای بازگشت به لیگ آرژانتین و سرمربیگری تیم «ریور پلاته» خبر داد.

وی تاکید کرد که خانواده اش تعیین می کنند که برای سرمربیگری تیم ریور پلاته یکبار دیگر به آرژانتین بازگردد یا قراردادش را با الهلال عربستان تمدید کند.

این در حالی است که الهلال روز دوشنبه این هفته در عمان و در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا در عمان به مصاف پرسپولیس ایران می رود.