نخستین کتاب ملی مد و لباس ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کتاب ملی مد و لباس ایران به منظور معرفی توانمندیهای صنعت پوشاک و با هدف ایجاد مرجعی قابل استناد برای دست اندرکاران وعلاقهمندان به این صنعت، تحت نظارت کار گروه ساماندهی مد و لباس کشور تدوین و منتشر شده شده است. این کتاب، در بخشهای مختلف خود به معرفی طراحان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و صنایع مرتبط با مد و لباس می پردازد و رویکرد آن، حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی است.
نخستین کتاب مد و لباس ایران با شعار «با افتخار ساخت ایران» تدوین شده تا مردم را به استفاده از محصولات داخلی تشویق کند. این کتاب همچنین در دومین جلد خود به بررسی تاریخچه مد در ایران وجهان و چشمانداز مجامع حمایتی مد و لباس ایرانی و اسلامی، مد و پوشاک اقوام ایرانی، مد و اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل ومقالات راهبردی و نوین در حوزه این صنعت پرداخته. علاوهبر این در کتاب اطلس و راهنمای مد نیز به معرفی توانمندی های بخش صنعت پوشاک به مخاطبان و آحاد مختلف جامعه توجه شده است.
ترغیب صاحبنظران و فعالان حوزه مد و پوشاک جهت ارائه دستاوردهای علمی و هنری مرتبط، ارتقای اطلاعات، ضرورت نوآوری در زمینه طراحی پارچه و لباس در داخل کشور و آگاهی رسانی در این زمینه، گردآوری کامل بانک جامع اطلاعات مد ولباس کشور، فراهم کردن مسیرهای حمایت از کارآفرینی در قالب طراحی و تولید الگوهای جدید پوشش ایرانی- اسلامی، به کارگیری روشهای مختلف تبلیغاتی در بهبود وضع فروش و ایجاد انگیزه در بین دانشجویان در مسیر تحول و پیشرفت در صنایع نساجی و پوشاک از جمله اهداف گردآوری این دو کتاب است.
مدرسان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و پژوهشگاهها، مدیران، مشاوران و برنامهریزان ارشد وزارتخانهها و نهادها و شرکتهای دولتی و خصوصی، سرمایهگزاران و فعالان اقتصادی حوزه مد و پوشاک، مدیران وکارشناسان بانکهای دولتی و خصوصی، تولیدکنندگان البسه و پوشاک، فروشندگان عمده و خرده، پوشاک، نمایندگان برندهای مطرح پوشاک، صاحبان خانه مد (مزونها) و طراحان مد و لباس کشور، اتحادیهها و اصناف و مشاغل مرتبط با صنعت مد ولباس کشور، فعالان مدلینگ و مدلهای ایرانی، هنرمندان و ورزشکاران، مدیران هنری و طراحان صحنه و لباس، سازمان صداوسیما و سازمان سینمایی کشور از جمله مخاطبان این کتاب هستند.
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