به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: از مجموع ۱۹ فرآیند انتخابات در استان گلستان تا کنون ۱۲ فرآیند سپری شده که دوازدهمین فرآِیند بررسی صلاحیت داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی هیئت نظارت بر انتخابات بود.
وی افزود: بررسی صلاحیتها از سوی هیئت نظارت بر انتخابات ۳۱ فروردین به پایان رسید و طی صورت جلسهای به فرمانداران ابلاغ شد تا نتیجه آن به دست داوطلبان برسد.
طهماسبی تصریح کرد: رد صلاحیت شدگان از سوم تا ششم اردیبهشت فرصت دارند تا اعتراضات و شکایات خود را به شورای عالی نظارت بر انتخابات ارسال کنند و این شورا به مدت ۱۰ روز اعتراضات و شکایات را بررسی خواهد کرد.
وی ادامه داد: در نهایت ۱۶ اردیبهشت بررسی اعتراضات و شکایات از سوی شورای عالی نظارت بر انتخابات به پایان میرسد و اسامی داوطلبان نهایی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان گلستان، ۱۷ اردیبهشت به اطلاع عموم خواهد رسید.
شهروندان تخلفات انتخاباتی را گزارش کنند
معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان با بیان اینکه تخلفات انتخاباتی از سوی داوطلبان رصد میشود، گفت: زمان مشخص شده برای تبلیغات داوطلبان از ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت بوده و کمیته پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری مستقر است تا به هر گونه تخلف و تبلیغات پیش از موعد رسیدگی کند.
طهماسبی افزود: شهروندان هم میتوانند گزارش تخلفات انتخاباتی از سوی داوطلبان را منعکس کنند تا به آن رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: داوطلبان باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و از انگ زنی و تهمت بپرهیزند تا مردم در فضای آرامی پای صندوقهای رای بروند.
۳ هزار و ۳۲۲ کرسی شورای شهر و روستا در گلستان
رئیس ستاد انتخابات گلستان با اشاره به کرسیهای شورا در استان، اظهار کرد: تعداد کرسیهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در گلستان سه هزار و ۳۲۲ عدد است و از مردم گلستان میخواهم تا مشارکت حداکثری در انتخابات داشته باشند و سرنوشت خودشان را مشخص کنند.
طهماسبی ادامه داد: مردم در انتخابات و راهپیماییها باید در صحنه باشند زیرا حضور در این دو اتفاق مهم تاثیر زیادی در آینده کشور خواهد داشت.
لازم به ذکر است؛ دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۲۹ اردیبهشت امسال برگزار میشود.
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