۱۷ هزار داوطلب در انتخابات شوراهای روستایی مازندران ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عظیمی ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه ثبتنام داوطلبان در ۵۹ بخش و بیش از ۲ هزار و ۵۲۰ روستای مازندران انجام شده است، گفت: این آمار نسبت به دوره ششم شوراها افزایش هزار و یک نفری را نشان میدهد و استقبال گسترده داوطلبان، نشانه مشارکت فعال مردم در امور مدیریت محلی است.
وی با اشاره به حضور بانوان در انتخابات افزود: از مجموع ثبتنامکنندگان، حدود یک هزار و ۴۰۰ نفر را زنان تشکیل میدهند که نشاندهنده نقشآفرینی بیشتر بانوان در عرصه مدیریت اجتماعی است.
دبیر ستاد انتخابات استان درباره روند بررسی صلاحیتها توضیح داد: طبق قانون، از ابتدای اسفند مراجع پنجگانه بررسی سوابق داوطلبان را آغاز کردهاند و هیئتهای اجرایی در ۵۹ بخش استان رسیدگی به صلاحیتها را انجام خواهند داد.
عظیمی در ادامه درباره داوطلبان شوراهای شهری گفت: نتایج بررسی صلاحیتها به داوطلبان اعلام شده و افرادی که رد صلاحیت شدهاند، چهار روز فرصت دارند شکایات خود را به هیئتهای نظارت شهرستانها ارائه کنند. هیئت نظارت استان نیز پنج روز برای بررسی شکایات فرصت دارد و پس از نهایی شدن، نتایج به فرمانداریها اعلام خواهد شد.»گ
وی در پایان افزود: با تکمیل فرآیند بررسی صلاحیتها، مسیر برای برگزاری انتخابات شفاف و قانونمند شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مازندران آماده میشود.
