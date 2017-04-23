کاندیداهای جبهه مردمی برای گفتن «نه» به وضع موجود به میدان آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی بعد از ظهر امروز در نشست هم اندیشی کمیته ملی زنان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات مجلس و شوراها هستیم، گفت: امیدواریم آنچه که برای مردم کشور ما، مسلمانان عالم و منطقه خیر است را در انتخابات پیش رو رقم بزند.

وی افزود: بعد از اینکه جبهه مردمی در محل شهادت شهدای هفتم تیر اعلام موجودیت کرد نشان داد که این جبهه با ارزش های انقلابی متولد شده است.

دستجردی ادامه داد: سیاسیون ارزشی ما، همواره در محل هایی که سن بالایی داشتند تصمیم گیری می کردند. جبهه مردمی هم از چهره هایی با سن و سال بالا تا چهره هایی کم سن و سال با تجربه های درخشان دور هم جمع شده و تفکرات و سلایق مختلف را گرد آوردند و جبهه مردمی نیروهای انقلاب را تشکیل دادند، جبهه ای که سایه آن گسترده بود و شاید اولین جریان مردمی که تصمیم گیری در آنها در اتاق های بسته نبود و در استان ها و شهرستان ها نمایندگانی را دعوت کرد، اینگونه شکل گرفت.

سخنگوی جبهه مردمی گفت: اعضای شورای مرکزی با رای افراد در مجمع عمومی انتخاب شده و اداره جبهه مردمی را به عهده گرفته و در امور با جلسات متعدد تدبیر کردند.

وی گفت: در مجمع عمومی دوم نیز برنامه مجمع عمومی اول تکمیل شد به این ترتیب که اساسنامه در مجمع دوم تصویب و برخی تفیذ اختیارها در این مجمع به رای گذاشته شد.

دستجردی عنوان کرد: در این جلسه به ۵ نامزد رای داده شد و این پنج نفر در جلسات متعددی شرکت کردند. شورای مرکزی تصمیم گرفت هر پنج نفر در انتخابات ثبت نام کنند. البته در جلسات متعدد ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت یک نفر منصرف و چهارنفر ثبت نام کردند.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی تصریح کرد: از بین ۴ نفر دو نفر از نامزدهای جبهه توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند. این جبهه حاصل ۳۸ سال تلاش مردم انقلابی و آنچه برای ما مهم است ماندگاری و پویایی این جبهه است.

دستجردی با بیان اینکه ان‌شاءالله نتیجه انتخابات به نفع جبهه مردمی و مردم انقلابی است، خاطر نشان کرد: امیدواریم این تلاش ها به نتیجه برسد و پیروزی را در آغوش بگیریم.

وی با بیان اینکه برنامه جبهه توسعه یافتن و ماندن است گفت: هر دولتی روی کار بیاید جبهه مردمی زبان مطالبه گر و گویا بودن است.

دستجردی با اشاره به مشکلان زنان گفت: مشکلات زنان کشور را زنان می دانند. در مجلس پنجم در یکی از دیدارهای رهبری ایشان فرمودند شما زنان مشکلات زنان را بهتر از مردان می دانید و شما باید مشکلات زنان را حل کنید البته مردان هم باید کمک کنند. از این رو جبهه مردمی برای آینده تمام زنان برنامه خواهد داشت.

سخنگوی شورای مرکزی جبهه مردمی گفت: جبهه مردمی یک جبهه کارآمد است. نمی دانم جبهه چه کرده بود که این همه هجمه علیه آن صورت گرفت، معلوم شد که بسیاری از به وجود آمدن این جبهه دردشان آمد که امیدواریم خدا دردشان را درمان کند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات فقط یکی از برنامه های جبهه مردمی است، تصریح کرد: باید بتوانیم ماندگاری را برای آینده جبهه ایجاد کنیم.

وی درباره رقابت بین نیروهای انقلاب گفت: کاندیداهای جبهه مردمی در بسیاری از موارد در زمینه اداره کشور سلایق مختلف داشتند به خصوص برنامه های مختلف دارند، اگر امروز دو کاندیدا از سوی جبهه در صحنه حضور دارند سبد رای متفاوتی دارند و اقبال آنها هم بین مردم متفاوت است. اینها در فضای دوستانه رقابت کرده و ما هم نظارت می کنیم که ببینیم برنامه کدام یک از این عزیزان مورد استقبال است.

وی تصریح کردند: کاندیداهای ما جدی هستند و پوششی نیستند که به عنوان ساق دوش داماد به میدان آمده باشند. ممکن است احساس کنیم هر دو در صحنه باقی بمانند یا یکی به نفع دیگری کنار برود اما به هر حال وجود این دو کاندیدا به منزله «نه» به وضع موجود است که امیدواریم به واسطه این دو کاندیدا اصلاحات را در کشور انجام دهیم.

دستجردی با اشاره به اینکه جبهه مردمی تمام برنامه هایش را جامه عمل پوشانده، گفت: کاندیداهای جبهه میثاق نامه جبهه مردمی را امضا کردند از این رو نگران رسیدن به اتحاد نیستیم چون هر دو نامزد از لحاظ شناخت کشور در سطح معقولی هستند.

سخنگوی جبهه مردمی درباره حزب موتلفه عنوان کرد: این حزب از ابتدا اعلام کرد که تصمیم حزبی می‌گیرد، ما این تصمیم گیری را به عهده حزب آنها واگذار کردیم. نکته این است که برنامه همه کاندیداهای جبهه مردمی از ابتدا نشان می داد که وضع موجود از لحاظ اقتصادی و اشتغال مناسب نیست و باید اصلاح شود، شاید آقای میرسلیم می خواهند از زبان خود و با ادبیات خود درباره این مشکلات و نه به وضع موجود سخن بگویند.

وی ادامه داد: منظور آقای میرسلیم از اینکه کنار نمی روم یا اینکه هیچ کس حق ندارد به من بگوید کناره‌گیری کنم این است که فقط به حرف حزب خود عمل می کند.

وی گفت: قرار نیست کسی به نفع کس دیگری کنار برود. باید دید کدام یک از کاندیداها موفقیت بیشتری دارند. همه آنها خوب حرف می زنند و برنامه های خوبی دارند.

دستجردی درباره رد صلاحیت برخی چهره های انقلابی در شورای شهر تهران گفت: جای تاسف است چون اخبار رد صلاحیت های شورای شهر را از زبان مهندس چمران شنیدم امیدواریم جناحی عمل نکنند. اگر ظلمی در احراز صلاحیت ها روا شود قطعا در رای و حضور مردم تاثیر خواهد گذاشت و مشارکت آنها را کمرنگ خواهد کرد. این آخرین انتخابات شوراها نخواهد بود و اگر این گونه عمل شود مردم پاسخ خواهند داد.