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۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۴۹

بزرگداشت سعدی توسط انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس برگزار شد

بزرگداشت سعدی توسط انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس برگزار شد

شیراز- انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس طی مراسمی با حضور سعدی پژوهان و اهالی فرهنگ و ادب، روز سعدی را پاس داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که در خانه تاریخی منطقی نژاد برگزار شد،  جمال زیانی پژوهشگر فرهنگ عامه طی سخنانی به برخی از وجوه زیبایی شناسی شعر سعدی پرداخت و گفت: یکی از شیوه هایی که سعدی در شعر خود بسیار مورد استفاده قرار داده نادان نمایی است.

وی بیان کرد: تجاهل العارف به این معنی است که شاعر چیزی را اطلاع دارد اما خود را به نادانی می زند و آن را از دیگران به پرسش می گذارد.

وی به ارکان و پایه های تجاهل العارف نیز اشاره کرد و افزود: خیال انگیزی، تشبیه کننده مسائل به هم و مبالغه از ارکان پایه ای این شیوه است.

این پژوهشگر ادامه داد: ستاش و بزرگ کردن محبوب ، اظهار عشق و اظهار تحقیر و نکوهش و سرزنش از جمله اهداف به کارگیری تجاهل العارف  است.

زیانی گفت: جالب در این است که بیش از شعرای دیگر فارسی گو، سعدی از  تجاهل العارف استفاده کرده و به نوعی می توان گفت سعدی در این بخش سرآمد است.

در ادامه مراسم اهالی شعر و ادب به سعدی خوانی پرداختند.

یکم اردیبهشت در تقویم ملی به عنوان یادروز سعدی نامگذاری شده است.

کد مطلب 3960722

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