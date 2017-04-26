نگران فراموش کردن محل پارک خودرو نباشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، با تازه ترین تغییرات اعمال شده در برنامه نقشه گوگل که بر روی هر دو نسخه آندروید و آی او اس در دسترس است، محل پارک خودروهای افراد قابل مشاهده خواهد بود.

گوگل اعمال این تغییرات در برنامه نقشه خود را از ماه گذشته آغاز کرد و حالا عموم کاربران به این خدمات دسترسی دارند. برای استفاده از این خدمات کاربران تنها باید بعد از پارک کردن، بر روی نقطه آبی نشان دهنده موقعیت خود بر روی نقشه ضربه بزنند و سپس گزینه "ذخیره کردن محل پارک" را انتخاب کنند.

پس از این کار برچسب شما اینجا پارک کرده اید بر روی نقشه ظاهر می شود و با ضربه زدن بر روی آن کارت دیگری ظاهر می شود که با استفاده از آن به شما یادآوری می شود که هزینه پارک را بپردازید. همچنین می توانید عکسی از محل پارک خودرو تهیه کنید یا اطلاعات موقعیت مکانی آن را به اشتراک بگذارید.

این خدمات با امکانات مشابهی به کاربران گوشی های آیفون هم ارائه می شود، اما اگر گوشی شما با بلوتوث یا از طریق پرت یواس بی به خودرو متصل باشد، گوگل از امکانات برنامه نقشه خود اپل استفاده می کند تا به طور خودکار موقعیت خودرویتان را بعد از قطع گوشی از خودرو بر روی برنامه نقشه گوگل علامت بزند. علاقمندان برای استفاده از این خدمات باید از آخرین نسخه از برنامه نقشه گوگل استفاده کنند.