تیم عربستانی به استفاده از سحر و جادو متهم شد!

به گزارش خبرنگار مهر، «علا الکویکبی» بازیکن پیشین تیم فوتبال الوحده عربستان با انتشار مطلبی روی صحفه شخصی خود در توییتر حسابی جنجال ساز شده و مسئولان باشگاه الوحده را به دردسر انداخته است.

این بازیکن مدعی شده مسئولان تیم الوحده برای کسب نتایج بهتر، به سحر و جادو روی آورده بودند تا بتوانند از این طریق عملکرد خود را در لیگ عربستان بهبود ببخشند. وی همچنین در این مطلب خود نوشته است «الوحده سقوط کرد درست مثل سقوط خودتان.»

این مطلب با واکنش تند باشگاه الوحده عربستان همراه بوده است. به گزارش سایت «ارم نیوز»، «هشام مرسی» رئیس الوحده اعلام کرد که از علا الکویکبی به خاطر این ادعا شکایت خواهد کرد.

تیم الوحده عربستان در حال حاضر با 17 امتیاز در انتهای جدول لیگ عربستان قرار دارد و سقوطش قطعی است.