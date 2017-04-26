استفاده ازاموال عمومی حرام است/پرهیز ازتبدیل انتخابات به بسترشکاف

به گزارش خبرگزاری مهر، بایدها و نبایدهای ستادهای انتخاباتی حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی از سوی علی نیکزاد رئیس این ستاد ابلاغ شد.

این بایدها و نبایدها به شرح ذیل است:

۱- تأکید بر نقش اساسی و غیر تشریفاتی مردم و اهمیت حضور حداکثری در افزایش قدرت و عزت و آبروی ملی و تأثیر بی‌بدیل انتخاب آگاهانه ملت در تشکیل دولتی «مقتدر»، «مردمی»، «جهادی» (با توجه به خواست فراگیر و عمومی مردم در جهت تغییر وضع نامطلوب موجود) با پشتوانه‌ای قوی و رأی بسیار بالای مردمی که متضمّن مشارکت پرشور و حداکثری مردم است.

۲- تأکید بر اتحاد و همبستگی ملی و پرهیز از هرگونه دامن‌زدن به مسائل و اختلاف‌های قومی و مذهبی و هوشیاری در مقابل نقش و آرزوی قدیمی دشمنان و فتنه‌گران در مخدوش کردن انسجام و قدرت ملی.

۳- تأکید بر معیارها و شاخص‌های اصلی کاندیدای اصلح همچون: «قدرت و توانایی اداره کشور و نشاط و همت جوانانه و شب و روز نشناختن برای کار جهادی انقلابی»، «امین و سالم و قابل اعتماد و مورد علاقه مردم»، «مؤمنِ انقلابیِ خدمتگزار»، «وابسته و وامدار نبودن به احزاب و جریان‌های سیاسی و وابستگی و دل‌بستگی و آمادگی برای فداکاری و شهادت در راه اسلام، مکتب امام خمینی و خدمت به مردم»، «مردمی بودن و درد مردم و محرومین را داشتن و برنامه داشتن برای حل آن‌ها»، «قاطعیت در مقابل دشمن و تسلیم‌ناپذیری»، «ساده‌زیستی مبارزه با فساد، اشرافی‌گری و اسراف»، «وحدت آفرین در میان نیروهای انقلاب و ایجاد توان ملی در جهت حل مشکلات مردم»، «اولویت دادن به آرمان‌های امام و انقلاب و شاخص‌های اصلی پیشرفت کشور همچون رونق تولید و اشتغال و مبارزه با بیکاری، امنیت، عدالت اجتماعی، اقتدار سیاسیف اقتدار اقتصادی و اقتدار فرهنگی»

۴- تأکید بر نقاط قوت کاندیدای اصلح و کارنامه موفق و درخشان او و ذکر نمونه‌های عینی از کارآمدی و ویژگی‌های مدیریتی و تیم احتمالی دولت.

۵- تلاش برای ایجاد وحدت گفتمانی میان نیروهای انقلابی و کم‌اعتنایی به اختلاف سلیقه‌های درونی.

۶- تأکید بر آرامش سیاسی و پرهیز از تبدیل کردن انتخابات به بستر شکاف و نقار و کینه و ایجاد درگیری میان مردم و همچنین لزوم رعایت اخلاق و انصاف و پرهیز از سیاه‌نمایی، خلاف‌گویی و ادبیات موهن و تخریبی علیه نامزدهای دیگر و فرو افتادن در فضای دوقطبی‌های مصنوعی و دست‌ساخته احزاب یا هر گونه رفتار تند و افراطی مشکوک.

۷- استفاده از هرگونه امکانات دستگاه‌های متصل به بیت‌المال و اموال عمومی ممنوع و حرام است (حتی با توجیهات ناموجهی همچون اجازه مسئولین امر) و هزینه‌های ستادها و تبلیغات فقط و فقط باید از پول‌های پاک و منابع شفاف و کاملاً مردمی و بدون شائبه سهم‌خواهی تأمین شود.

۸- توجه دائمی به اصل اساسی صداقت با مردم و اخلاص برای خدا در کارهای تبلیغی ستادها و پرهیز از هرگونه معامله فریبکارانه با افکار عمومی و ظاهرسازی.

۹- نگاه به انتخابات به عنوان مسابقه خدمت (نه قدرت‌طلبی) با این هدف که «دولت مردمی دوازدهم» از جنس آرمان‌ها و مکتب امام خمینی (ره) و شهدا و در خط ولایت و در یک کلمه ان‌شاالله مورد عنایت امام دوازدهم اروحنا له الفداء باشد و این محقق نمی‌شود جز با توسل هر روزه در ستادها و نذورات خالصانه مردمی.

۱۰- «اخلاق نیکو، محبت و تواضع در برابر مردم و گره‌گشایی از کار آنان»، مهم‌ترین ویژگی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی است و این خصوصیت باید در رفتار همسنگران ستادهای تبلیغی ایشان، حفظ و گسترش یابد.

۱۱- نصب‌العین قرار دادن و الگوسازی از رفتار و گفتار و چهره نورانی بزرگانی همچون شهیدان بهشتی، رجایی، همت، باکری، صیّاد و دیگر شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و ترویج فرهنگی جهادی و بسیجی در درون ستادها.

۱۲- توجه به ارتباطات واقعی، اقناع چهره به چهره و تبلیغات می دانی و محدود نکردن فعالیت‌های تبلیغی به فضای مجازی.

۱۳- پرهیز از فعالیت‌های تبلیغی کلیشه‌ای و رفتار ستادی پرزرق و برق و هرگونه اسراف و زیاده‌روی در چاپ پوستر، بنر، تراکت و هرگونه کاری که شائبه اسراف و تبذیر دارد و همچنین پرهیز از روش‌ها و اقدامات تبلیغاتی برگرفته از مدل‌های غربی (که پایه و مبنای نظری و عملی عمده آن‌ها، تزویر و فریب افکار عمومی است).

۱۴- استقبال از ابتکارات مردمی و حرکت‌های خودجوش در تبلیغ کاندیدای اصلح و پرهیز از معطل و منفعل کردن مردم و علاقمندان در مقابل تبلیغات متمرکز و کاستی‌های ستادها.

۱۵- پرهیز و مراقبت از هرگونه استفاده ابزاری از مقدسات و هزینه‌کردن از بزرگان.

۱۶- ارتباط‌گیری مؤثر و مستمر با علما و دانشمندان مردمی و نخبگان و معتمدین فرهنگی و اجتماعی و نخبگان میانی محبوب در استان‌ها و شهرها و تلاش در جهت اجماع حداکثری.

۱۷- شناسایی و ارتباط مؤثر با نیروهای میدانی همسو در سطح شهرها و روستاها با محوریت جوانان مؤمن و انقلابی و استفاده از نیروهای مخلص، خوشنام، مردمی و انقلابی در محوریت و فعالیت‌های اصلی ستادها.

۱۸- ارتباط، جذب و بکارگیری ظرفیت و انگیزه جوانان و نوجوانان و پرهیز از برخوردهای دفعی، تحکمی و ظاهرگرایانه.

۱۹- ستادهای مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدابراهیم رئیسی به صورت داوطلبانه و افتخاری و خودجوش و با هدف هم‌افزایی با سایر ستادهای مردمی در محلات و مناطق می‌باشند.

۲۰- ستادهای شهرستانی و استانی نقش ایجاد هماهنگی بین ستادهای مردمی خودجوش را عهده‌دار می‌باشند.