آزادسازی کامل منطقه الحضر/پیشروی به سوی مسجد النوری در غرب موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین: منابع وابسته به حشد شعبی عراق اعلام کردند: نیروهای الحشد الشعبی عراق موفق به به آزاد سازی کامل منطقه الحضر شده اند و در حال پاکسازی اطراف این منطقه هستند. نیروهای مردمی عراق در حال عملیات بازرسی و پاکسازی منازل و تعقیب بازمانده های داعش هستند.

این منابع قبلا اعلام کرده بودند: نیروهای حشد شعبی موفق به آزاد سازی مقبره منطقه الحضر در محور شمالی عملیات محمد رسول الله در جنوب موصل شده اند.

این منابع به درگیری های شدید و جنگ خیابانی حشد شعبی و داعش و آزاد سازی روستاهای اشیکج و ام العجاریج در شمال الحضر نیز اشاره کردند.

خبرنگار المیادین با اشاره به آزاد سازی منطقه الحضر گزارش داد: آزاد سازی الحضر جاده موصل-بغداد را ایمن می سازد. ورود به منطقه الحضر طی عملیاتی برق آسا صورت گرفته است. داعشی ها تلاش کردند که مانع از پیشروی نیروهای حشد شعبی با ادوات بمبگذاری شده شوند.

در همین حال صباح النعمان سخنگوی نهاد مبارزه با تروریسم عراق گفت: نیروهای ما موفق به غلبه بر خطرناکترین مواضع داعش در موصل یعنی محله التنک شدند و در این محله نزدیک به ۵۰۰ داعشی کشته شده اند. این محله ای که نیروهای عراقی از ۲۰۰۳ به آن وارد نشده بودند.

وی افزود: چهار منطقه مانده تا ماموریت نیروهای مبارزه با تروریسم در کرانه راست پایان یابد. پیشروی به سوی محلات دیگر پس از آزاد سازی محله التنک ادامه دارد.

النعمان از وجود تاکتیک جدید برای آزاد سازی محله های باقیمانده خبر داد و گفت: ما با داعش با شیوه های مختلف می جنگیم.

از سوی دیگر شاکر جودت رئیس پلیس عراق اعلام کرد: نیروهای عراقی در جریان عملیات در محله المدینه القدیمه در غرب موصل ۳۰۰ متر به مسجد النوری از سمت قضیب البان نزدیکتر شدند.

وی افزود: دهها تروریست از جمله ابو فیصل الجبوری در جریان این عملیات کشته شده اند.

جودت تاکید کرد: هشت موتور سیلکت بمبگذاری شده و سه خودرو بمبگذاری شده در منطقه الفاروق منهدم و پنج گذرگاه به منظور عبور غیرنظامیان در منطقه باب جدید از مین و بمبهای کارگذاشته شده از سوی داعش پاکسازی شده است.

رئیس پلیس عراق گفت: پلیس به عملیات بشردوستانه برای کمک به آوارگان در منطقه الجوسق ادامه می دهد و ۶۰۰۰ سبد غذایی داده است.