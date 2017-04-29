سرلشکر محمد باقری فرارسیدن «روز پاسدار» را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی فرارسیدن ولادت حضرت امام حسین(ع) و روز پاسدار را تبریک گفت.

این پیام به شرح ذیل است:

«فرا رسیدن سوم شعبان المعظم، سالروز ولادت سید و سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان امام حسین (ع) که به ابتکار پر مغز و معنادار امام خمینی (ره) «روز پاسدار» نامگذاری شد را به آحاد «پاسداران انقلاب اسلامی» که به حق در زمره امانتداران «اسلام»، «ولایت» و «انقلاب» در عصر حاضر می درخشند، تبریک و تهنیت می نمایم.

سرگذشت «پاسدار» و «پاسداری از انقلاب» در کشور ما که از نخستین ساعات پیروزی انقلاب اسلامی در مقابله قاطعانه و فداکارانه با بقایای ساواک و رژیم شاه، ضدانقلاب و مزدوران استکبار جهانی در برخی نقاط این سرزمین به ویژه در کردستان آغاز و سپس در «هشت سال دفاع مقدس» و مصاف با رژیم بعثی صدام و دیگر فتنه آفرینی های دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای، در مقیاسی گسترده تر، حماسه های شگفت آوری رقم زده است، برای همیشه الهام بخش و راهنمای نسل های جامعه اسلامی و انقلابی «ایران» خواهد بود.

«پاسداران انقلاب اسلامی» با «ایمان»، «اخلاص» و مجاهدت برای «خدا» و «ادای تکلیف» و تاسی به «خصلت های حسینی» مظهر «قدرت معنوی» نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی هستند که با برافراشته نگه داشتن پرچم «انقلابی عمل کردن» و «پاسداری غیرمحافظه کارانه از انقلاب» هم اکنون فراتر از میهن عزیزمان الگوی رزمندگان «جبهه مقاومت اسلامی» و مایه مباهات ملت ایران در اقصی نقاط جهان اسلامی قرار گرفته اند و شایسته است به شکرانه این تابندگی و بالندگی به درگاه الهی سجده شکر به جای آوریم.

آری! واژه «پاسدار» که یادگار روزهای افتخار و عظمت برای همه دوران تاریخ ما در آینده و یادآور لحظه های حساس و سرنوشت ساز انقلاب است، به حق تجلی بخش حقیقتی است که در کلام امام راحل (ره) این چنین جاودانه شد که: «اگر سپاه نبود کشور هم نبود.»

با گرامیداشت این روز فرخنده و نیز تبریک ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) علمدار کربلا «روز جانباز» و میلاد حضرت زین العابدین امام سجاد (ع) به شهیدان تاریخ ساز «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» درود می فرستم و تداوم موفقیت های بزرگ آحاد فرماندهان و پاسداران ولایتمدار این نهاد انقلابی و مردمی، برای دفاع از آرمان های بلند اسلام ناب محمدی (ص) و دستاوردهایی گران سنگ انقلاب اسلامی، در پرتو عنایات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا امام خامنه ای (مدظله العالی) را از آستان قدس کبریایی مسالت می جویم.»