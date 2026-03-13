به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل زارعی در جمع مردم روستای پهنه کلای شمالی، قدرت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان را ناشی از ایمان و خداباوری دانست و خاطرنشان کرد: اینکه امروز ملت ایران در میادین حضور دارند و نیروهای مسلح با یک دست سلاح و با دست دیگر قرآن در حال جهاد با دشمنان خدا هستند، نشاندهنده قدرت ایمانی این ملت است.
حجتالاسلام زارعی با تاکید بر نابودی دشمنان گفت: پیروزی ملت ایران وعده الهی است چرا که ملت ما امام حسین(ع) و خداوند را دارد و قدرت این مملکت امام زمانی با ایمان ملت آمیخته است و موجبات برتری نظامی کشور را فراهم کرده است.
وی همچنین با اشاره به جایگاه رهبری افزود: امروز فرمانده جبهه اسلام حضرت آیتالله العظمی امام سید مجتبی خامنهای مدظله العالی که به اذن الهی فرمانده میدان هستند و نیروهای مسلح و ملت تحت فرمان ایشان، همانند سربازان امام شهید خامنهای، به انجام وظایف خود مشغول خواهند بود.
رئیس سازمان قضایی مازندران با اشاره به تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تصریح کرد: این پیروزیها مرهون لطف الهی است. همانطور که امام راحل فرمودند، شنهای صحرا و باد، مامور خدا بودند و خرمشهر را خدا آزاد کرد.
نظر شما