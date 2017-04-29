گاز آمونیاک کارکنان کارخانه یخ را غافلگیر کرد

مقصود حق شناس در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر روز گذشته با مراجعه حضوری به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، خبرنشت گاز آمونیاک در کارخانه یخ اطلاع داده شد.

وی افزود: آتش نشانان دو دقیقه بعد با امکانات و تجهیزات کامل اطفای حریق و امداد و نجات در محل حادثه حضور یافتند که پس از بررسی نیروهای زبده آتش نشانی، متوجه شدند که یکی از سیلندرهای گاز رفتی درون سیستم دچار نشت و باعث انتشار گاز آمونیاک در محیط کارگاهی شده است.

حق شناس توضیح داد: نیروهای حاضر در محل بعد از قطع کردن برق اصلی سیستم و بستن شیر گاز از بروز حادثه ای عظیم جلوگیری کردند. علت حادثه از سوی کارشناسان سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز نشت گاز آمونیاک از قسمت موتور خانه اعلام شده است.

حریق خودروی پژو ۴۰۵

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز همچنین گفت: عصر روز گذشته شهروندی با شماره ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز خبر از حریق خودرویی در منطقه اسلام آباد شرقی را اطلاع رسانی کرد.

حق شناس اظهار کرد: آتش نشانان بلادرنگ و در قالب یک تیم عملیاتی متشکل از دو خودروی اطفای حریق و یک خودروی امداد و نجات سه دقیقه بعد از دریافت گزارش در محل حادثه حاضر شدند. این خودرو بر اثر اتصالی در سیستم سیم کشی برق، درون منزل دچار حریق شده بود که به دلیل شعله ور بودن خودرو و ازدیاد آتش، حریق به خودرویی که در مجاورت آن قرار داشت سرایت کرده بود.

وی بیان کرد: خوشبختانه در اثر این حادثه هیچ فردی آسیب ندید و راننده خودرو با تماس به موقع با آتش نشانی اهواز از گسترش آتش به ساختمان مسکونی جلوگیری کرد.

بی احتیاطی راننده خودرو حادثه ساز شد

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز همچنین در خصوص حادثه ای دیگر عنوان کرد: عصر روز گذشته طی تماس شاهدان حاضر در محل با سامانه ۱۲۵ ستاد مرکزی فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز خبر از واژگونی خودرو را اطلاع دادند.

حق شناس اظهار کرد: آتش نشانان چهار دقیقه بعد از دریافت گزارش حریق در محل حادثه حاضر و مشاهده کردند خودروی پراید در اثر برخورد با خودروی پراید سفید رنگ واژگون شد ولی به لطف خدا و تلاش بی وقفه جان بر کفان سازمان آتش نشانی رانندگان از خودروها خارج و به عوامل ۱۱۵ تحویل داده شدند.

وی افزود: آتش نشانان بلادرنگ همزمان با قطع برق خودرو و ایمن سازی محل عبور عابران پیاده و سواره از نشت بنزین خودرو جلوگیری کردند. خودرو پس از ایمن سازی توسط آتش نشانان به منظور انجام امور قانونی تحویل نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی شد. قطعا برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی الزامی است.