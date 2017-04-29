به گزارش خبرنگار مهر، میگوئل آریاس کنته کمیسیونر انجمن انرژی اتحادیه اروپا در اولین گردهمایی تجاری ایران و اتحادیه اروپا در حوزه انرژی پایدار گفت:پس از برجام، وزارتخانه های متعدد ایران قراردادهایی را عقد و اجرا کردند. این در حالی است که اتحادیه اروپا تمایل دارد در زمینه انرژی و نفت و گاز و همچنین فعالیت های هسته ای همکاری بیشتری با ایران داشته باشد.

او با اعلام اینکه میزان تجارت ایران به اروپا ۷۹ درصد رشد داشته و میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا رشد ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است، ادامه داد: در سال ۲۰۱۶ از سوی اتحادیه اروپا ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری در زمینه نفت و گاز انجام شد. در همین راستا اتحادیه اروپا آمادگی کامل را دارد تا برای قرار گرفتن اقتصاد ایران بر ریل موفقیت به ایران کمک کند.

کمیسیونر انجمن انرژی اتحادیه اروپا، ایران و اتحادیه اروپا را دارای زمینه مشترک در حوزه امنیت انرژی و افزایش استفاده از انرژی پاک دانست و تصریح کرد: امیدواریم زمینه های لازم برای همکاری ایران و اتحادیه اروپا فراهم شده تا میزان مشارکت و همکاری‌مان افزایش یابد.

به گفته آریاس کنته، مهمترین سیاست اتحادیه اروپا در زمینه افزایش استفاده از انرژی های نو افزایش بازارهای هدف برای فعالیت در این زمینه است. در همین راستا ایران برای تنوع‌بخشی به بازارهای مقصد می تواند موقعیت خوبی داشته باشد.

این در حالی است که بر اساس سیاست های این اتحادیه تولید انرژی پاک تا سال ۲۰۲۰ میلادی باید افزایش یابد چرا که اتحادیه اروپا معتقد به این اصل است که باید تا حد ممکن میزان وابستگی های این اتحادیه به نفت و گاز را کاهش دهد.

او اضافه کرد: تا سال ۲۰۳۰ میلادی باید ۳۰ درصد از برق مورد نیاز این اتحادیه از طریق انرژی های پاک تامین شود. از سوی دیگر باید اعلام کنم انجمن انرژی اتحادیه اروپا آمادگی کامل را دارد تا تکنولوژی مورد نیاز برای کاهش آلایندگی های موجود را در اختیار ایران قرار دهد و به این ترتیب می تواند سرمایه گذاری های بیشتری در ایران داشته باشد.