۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۳۴

در پی حادثه تروریستی منطقه میر جاوه؛

سردار غیب پرور شهادت مرزبانان را تسلیت گفت

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پیامی شهادت مرزبانان و فرزندان شجاع ملت ایران در اقدام تروریستی اشرار مسلح در منطقه میرجاوه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پیامی شهادت مرزبانان و فرزندان شجاع ملت ایران در اقدام تروریستی اشرار مسلح در منطقه میرجاوه را تسلیت گفت.

متن پیام سردار غیب‌پرور بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

شهادت مظلومانه جمعی از مرزبانان و فرزندان شجاع ایران که در اقدامی تروریستی در منطقه مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان به دیدار معبود شتافتند، برای ملت ایران سخت و جانسوز بود. مرزبانانی که با شجاعت و ایثار همواره برای آرامش و امنیت این مرز و بوم در تلاشند و بی هیچ منتی و با اخلاص تمام مدافع سربلندی ایران اسلامی هستند.

تروریست‌های وابسته که به طور نهان و آشکار تحت حمایت آمریکای جنایت‌کار قرار دارند، نمی توانند با چنین اعمال ننگینی در عزم راسخ ملت ایران برای پیشرفت کشور و اعتلای ایران اسلامی و مبارزه با تروریسم تکفیری- صهیونیستی خللی وارد نمایند.

بدیهی است نظام جمهوری اسلامی ایران حق دفاع از خود در برابر این جنایتکاران را محفوظ می دارد و از دولت محترم انتظار دارد از مبادی تعریف شده در مراودات سیاسی با کشور پاکستان، با جدیّدت تمام پیگیر این موضوع بوده و تضمین های لازم را برای جلوگیری دولت پاکستان از تردد آزادانه تروریست ها در خاک آن کشور به عمل آورد.

اینجانب ضمن تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان  به رهبر معظم انقلاب اسلامی، خانواده های داغدار این عزیزان و همرزمان آنها در نیروی انتظامی از خداوند متعال برای شهدای این حادثه علو درجات و برای خانواده های بزرگوار آنها صبر و اجر وافر مسألت دارم.

سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب‌پرور

رئیس سازمان بسیج مستضعفین

