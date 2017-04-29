روسیه از پیشنهاد «تعلیق دوگانه» چین درباره کره شمالی حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از پیشنهاد چین درباره کره شمالی حمایت خواهد کرد.

در بیانیه مذکور در این باره آمده است: در نشست روز گذشته که در شورای امنیت سازمان ملل درباره تنش ها در شبه جزیره کره برگزار شد، نماینده روسیه از طرح چین درباره خودداری پیونگ یانگ از آزمایش های هسته ای در ازای پایان یافتن رزمایش های مشترک آمریکا و کره جنوبی در شبه جزیره کره حمایت کرد.

بیانیه مذکور می افزاید: پیشنهاد چین درباره «تعلیق دوگانه» می تواند به عنوان نقطه آغازی برای شروع روند مذاکرات سیاسی محسوب شود و لذا مسکو از آن به حمایت پرداخت.

لازم به ذکر است، مطابق با آنچه در این بیانیه آمده است، نشست روز گذشته شورای امنیت به اتخاذ تصمیمی مشخص منتهی نشد.