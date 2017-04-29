استانداردسازی سیستم گرمایشی ۷۰ مدرسه بهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی اصغری عصر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با گرامیداشت هفته معلم اظهار کرد: با تلشا انجام شده و به همت خیران مدرسه ساز و مدرسه یار شهرستان بهشهر در سال تحصیلی ۹۵- ۹۶ ۱۰ میلیارد ریال به استانداردسازی مدارس، هوشمندسازی، فضاسازی آموزشی و.. کمک شده است.

وی افزود: در بخش عمرانی هم با تلاش انجام شده در سه سال گذشته ۱۴ فضای آموزشی با اعتباری بالغ بر ۱۳۳ میلیارد ریال در شهرستان بهشهر کلنگ زنی یا افتتاح شد.

مدیر آموزش و پرورش بهشهر بیان داشت: در بخش خدمات رفاهی هم ارائه وام ضروری به معلمان در دستور کار است و سال گذشته ۱۲۷ میلیارد ریال وام یک درصدی به معلمان ارائه شد.

اصغری افزود: آموزش و پرورش بهشهر هم اکنون دارای ۲۵ هزار دانش آموز، حدود ۲۰۰ واحد آموزشی، یکهزار و ۹۷۷ هزار همکار فرهنگی و ۲ هزار و ۱۲۴ هزار بازنشسته است که برگزاری همایش بزرگداشت هفته معلم، همایش پیاده روی، مسابقات کتابخوانی، ورزشی و فرهنگی و... از جمله برنامه‌های مهم ما در این هفته است.

وی گفت: در بخش علمی هم افتخارات مختلفی کسب کردیم که کسب رتبه اول برتر کشوری در مسابقات علمی دانش آموزی جابربن حیان، قبولی ۲۳ دانش آموز در المپیاد علمی استانی، کسب رته دوم کشوری در المپیاد علمی، کسب ۳ رتبه زیر ۱۰۰ و ۷۴ رتبه زیر ۱۰۰۰ در کنکور سال ۹۵ و کسب رتبه‌های برتر فرهنگی، ورزشی و علمی از این افتخارات است.