توضیح آموزش و پرورش بهشهر درباره وضعیت محل خدمت یک معلم دارای نوزاد

زهرا محمدیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار ویدیویی درباره وضعیت محل خدمت یکی از فرهنگیان که هر روز به همراه نوازد چهار ماه اش مسیر بندپی بابل تا بهشهر را طی می کند، گفت: این همکار فرهنگی به‌عنوان دانشجوی دانشگاه فرهنگیان، آگاهانه شهرستان بهشهر را برای محل خدمت خود انتخاب کرده و آموزش و پرورش نیز در چارچوب ضوابط برای تسهیل شرایط وی همکاری خواهد کرد.

وی اظهار کرد: همکار فرهنگی مورد اشاره، دانشجوی دانشگاه فرهنگیان بوده و در زمان انتخاب محل خدمت، شهرستان بهشهر را آگاهانه به‌عنوان محل خدمت خود انتخاب کرده است.

وی افزود: سال گذشته در زمان سازماندهی نیروها، با توجه به شرایط خاص این همکار و در پیش بودن مرخصی زایمان، آموزش و پرورش شهرستان همکاری لازم را با وی انجام داد تا بتواند شرایط خانوادگی خود را مدیریت کند.

مدیر آموزش و پرورش بهشهر ادامه داد: این همکار فرهنگی از دی‌ماه سال گذشته به مرخصی زایمان رفت و دوره مرخصی وی تا ۱۷ مرداد ادامه داشت.

محمدیان با بیان اینکه این فرهنگی علاقه‌مند بود از ابتدای مهرماه در مدرسه محل خدمت خود حضور داشته باشد، گفت: مدرسه‌ای در بخش غربی شهرستان و با توجه به مسیر رفت‌وآمد، به انتخاب خود ایشان برای محل تدریس در نظر گرفته شد؛ چراکه قرار بود محل زندگی خود را نیز تغییر دهد.

وی درباره ضوابط محل خدمت نیروهای دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: بر اساس مقررات، فردی که یک شهرستان را به‌عنوان محل خدمت انتخاب می‌کند، باید برای مدت مشخص‌شده در ضوابط در همان محل خدمت کند و امکان جابه‌جایی فوری محدودیت‌های قانونی دارد.

مدیر آموزش و پرورش بهشهر تأکید کرد: با وجود این محدودیت‌ها، تلاش می‌کنیم در چارچوب قانون و به گونه‌ای که حقی از سایر نیروها تضییع نشود، برای حل مشکل این همکار فرهنگی همکاری لازم را داشته باشیم.

محمدیان افزود: چنانچه در شهرستان مقصد نیازی به نیروی آموزشی وجود داشته باشد و جابه‌جایی وی موجب ایجاد کمبود نیرو یا تضییع حق دیگران نشود، آموزش و پرورش برای تسهیل این انتقال و فراهم‌کردن شرایط مناسب اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به شرایط مادران شاغل خاطرنشان کرد: خودم نیز به‌عنوان یک مادر و فردی که سال‌ها در شهرهای مختلف تدریس کرده‌ام، دشواری‌های مادران شاغل را درک می‌کنم و اطمینان می‌دهم هر مسیری که از نظر قانونی برای کمک به این همکار وجود داشته باشد، آن را پیگیری خواهیم کرد تا بتواند هم به فرزند خود رسیدگی کند و هم به وظیفه حرفه‌ای خود ادامه دهد.