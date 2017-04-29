ترامپ از راهپیمائی امشب هواداران خود در «پنسیلوانیا» حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پیام توئیتری از تجمع امشب هواداران خود استقبال کرد.

رئیس جمهور آمریکا در توئیتر خود نوشت: چشم انتظار راهپیمائی شما در «گرِیت استِیت» واقع در ایالت «پنسیلوانیا» هستم.

وی ادامه داد: این مراسم امشب ساعت ۰۷:۳۰ برگزار خواهد شد. چه جمعیت عظیمی؛ چه انرژی زیادی.

لازم به ذکر است، وی پیشتر در پیام هائی به تجمع منتقدان خود به شدت اعتراض کرده و آن ها را مورد سامان دهیِ دموکرات ها و باعث برهم خوردن نظم توصیف کرده بود.

این در حالیست که برخی رسانه ها در پاسخ به این پیام وی نوشته اند: برای تبلیغات دوره دوم ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۰ خیلی زود است!