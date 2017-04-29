تساوی در حضور ۱۲۰ نفر/بازی در یک هوای غبارآلود

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و نهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های استقلال خوزستان و گسترش فولاد تبریزی در اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

* این مسابقه را داور: جواد رحیم‌زاده با کمک قهرمان نجفی و محمد راهی سوت زد.

* تیم فوتبال استقلال خوزستان در این بازی با ترکیب: گودرز داودی، پیمان شیرزادی، عقیل کعبی، ابوالفضل علایی، فرزاد جعفری، فرشاد سالاروند، علی‌اصغر عاشوری (۷۹- حسین بهرامی)، مهدی مؤمنی (۷۳- مهدی زبیدی)، حسن بیت‌سعید، آلویس نانگ (۷۰- سلمان بحرانی) و آرش افشین بازی کرد.

* تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز نیز در این مسابقه با ترکیب: فرناندو خسوس، مصطفی اکرامی، محمد نصرتی، محمدرضا خرسندنیا (۵۲- علی‌رضا نقی‌زاده)، مرتضی اسدی، محمدامین درویشی، مگنو باتیستا، پیمان بابایی، داریوش شجاعیان، رضا خالقی‌فر و محمد اوسانی‌کرد (۶۰- لوسیانو پریرا) در برابر حریف صف آرایی کرد.

* استقلالی‌ها بعد از شکست دادن فولاد خوزستان و کسب تساوی از بازی آسیایی مقابل الفتح سعودی، در یک هوای غبارآلود به دیدار گسترش فولاد تبریز رفتند تا با شکست دادن تیم رکورددار تساوی در لیگ شانزدهم، صعودی حداقل یک پله‌ای در جدول داشته باشند.

* حضور گودرز داودی درون دروازه استقلال خوزستان جدیدترین تغییر در ترکیب این تیم بود، ضمن اینکه محمد طیبی و دانیال ماهینی غایبین استقلال در این دیدار محسوب می‌شدند.

* گسترش فولاد تبریز هم که تا قبل از این مسابقه با تساوی‌های پرتعداد به نیمه پایین جدول نزول یافته بود، با ترکیبی احتیاط آمیز برابر استقلال خوزستان صف‌آرایی کرد تا ضمن دفاع در نیمه زمین خودی، از روی ضدحملات به تیم میزبان ضربه وارد کند.

* این مسابقه در ۱۵ دقیقه ابتدایی سرعت خوبی داشت و بازیکنان دوتیم در این دقایق چند موقعیت گلزنی را خلق کردند اما پس از سپری شدن این دقایق و تا پایان نیمه اول بازی با سرعت پایینی دنبال شد و جذابیت خاصی نداشت.

* تماشای این مسابقه رایگان بود اما تماشاگران از بازی استقبال نکردند. گرما و آلودگی هوا در عدم استقبال تماشاگران بی تأثیر نیود.

* در حالی که سایت فدراسیون فوتبال چند روز قبل سیدرضا مهدوی را به‌عنوان داور وسط این مسابقه معرفی کرده بود، جواد رحیم‌زاده وظیفه قضاوت بازی را به عهده داشت.

* اندک هواداران حاضر در استادیوم غدیر قبل از مسابقه به تشویق فرناندو خسوس دروازه‌بان سابق استقلال خوزستان پرداختند.

* به دلیل شهادت ۱۰ مرزبان، یک دقیقه سکوت در ورزشگاه اعلام شد.

* تعداد تماشاگران حاضر در استادیوم غدیر از سوی بلندگوی ورزشگاه ۱۲۰ نفر اعلام شد.

