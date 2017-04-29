درگیری هواداران نفت و فولاد و پا درمیانی نیروی انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و نهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان در آبادان به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود فولاد به پایان رسید.
* تک گل این بازی را بختیار رحمانی در دقیقه ۳ بازی وارد دروازه طلایی پوشان کرد.
* این بازی را مهدی مرجانزاده با کمک محمدرضا مدیرروستا و براتعلی مولوی سوت زد و در آن به بهادر عبدی (نفت) – یوسف وکیا (فولاد) کارت زرد نشان داد و ساسان انصاری (۴+۹۰- فولاد) را اخراج کرد.
* صنعتنفت آبادان در این بازی با ترکیب: ناصر سالاری، عزیز معبودی (۶۱- مجتبی ممشلی)، حسین بغلانی، رشید البی (۴۶- رضا جبیره)، رضا نورمحمدی، علی هلیچی، حکیم نصاری (۷۰- علی صلاح هاشم)، زبیر نیک نفس، بهادر عبدی، امیر زلیکانی و محمدشادکام بازی کرد.
* تیم فولاد خوزستان نیز با ترکیب: احسان مرادیان، سینا مریدی، ایوب والی، محمد اهلشاخه (۸۵- یوسف وکیا)، سروش سعیدی، میثم دورقی، حمید بوحمدان، بختیار رحمانی، احمد عبداللهزاده، محمود مطلقزاده (۷۰- هیثم هاشمیزاده و ۸۱- بهرام رشیدفرخی) و ساسان انصاری در برابر حریف صف آرایی کرد.
* صنعتنفت برای تداوم نتایج خوب هفتههای گذشته و رسیدن به نیمه بالای جدول و فولاد خوزستان با هدف جبران شکست قبلی مقابل استقلال خوزستان و بهبود شرایط در جدول ردهبندی، در یک هوای نامساعد به دیدار هم رفتند.
* فیروز کریمی همانند بازی با سایپا در ترکیب اولیه از سه مدافع میانی استفاده کرده و تیمش را با آرایش ۳-۵-۲ به میدان فرستاد. ضمن اینکه محمد شادکام با سپری کردن محرومیت یک جلسهای به خط حمله زردپوشان بازگشته بود و در کنار امیر زلیکانی زوج تهاجمی این تیم را تشکیل میداد.
* فولاد خوزستان نیز در غیاب تعدادی از بازیکنانش نظیر کرمی، چاگو، شریفات و ناصری با تراکم بازیکن در میانه میدان مقابل صنعتنفت وارد زمین شد تا ابتدا فشار تیم میزبان را بگیرد و سپس با تکیه بر حرکات ساسان انصاری در پیشانی خط حمله به دروازهی نفتیها نزدیک شود.
* آلودگی هوای آبادان و عدم حساسیت مسابقه باعث شده بود تا کمتر از سه هزار نفر در ورزشگاه تختی حاضر شوند.
*آلودگی هوا در شهر آبادان ۱۷ برابر حد تعیین شده بود، اما بازی با این شرایط برگزار شد.
* تعدادی از هواداران فولاد خوزستان در استادیوم تختی آبادان حضور یافته بودند و به تشویق بازیکنان این تیم میپرداختند.
* وحید طالبلو دروازه بان فولاد خوزستان در شرایطی روی نیمکت نشسته بود که ماسک به صورت داشت. آبادان امروز بیشترین میزان آلودگی را در بین شهرهای استان داشت.
* بهادر عبدی در دقایق پایانی نیمه نخست به خاطر اعتراض به تصمیم داور با کارت زرد جریمه شد.
* داور مسابقه برای نیمه نخست سه دقیقه وقت تلف شده اعلام کرد.
* بازیکنان صنعتنفت در ابتدای نیمه دوم با تأخیر دو دقیقهای نسبت به تیم فولاد خوزستان و داوران بازی وارد میدان شدند.
* در دقایق ابتدایی نیمه دوم بین طرفداران صنعتنفت و فولاد خوزستان درگیری پیش آمد و نیروهای انتظامی برای کنترل درگیری وارد شدند.
* ساسان انصاری ابتدا با دریافت کارت زرد از داور مسابقه سهاخطاره شد و بازی هفته پایانی تیمش را از دست داد. این بازیکن سپس در دقایق تلف شده بازی کارت قرمز دریافت کرد و با داور دچار درگیری شد.
