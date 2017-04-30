به گزارش خبرنگار مهر، یکی از این تکنیک‌ها عرضه محصول با برندی خاص است تا بتواند در قدم اول محبوبیتی را برای خود به دست آورد. بدیهی است که علاقه مردم به یک برند بستگی به شناخت و حضورش در آن بازار دارد.

به عنوان مثال گروه رنو یا همان رنو- نیسان در بازار آمریکا با لوگو نیسان سودآوری خود را تضمین می‌کند. وقتی هم که در بازار اروپا حضور دارد، برند رنو و داچیا را برای فروش محصولاتش انتخاب می‌کند. وقتی هم که بحث بازار کره‌جنوبی می‌شود، خودروهایش را با لوگو رنو- سامسونگ در بازار آن کشور به فروش می‌رساند.

با این نگاه تخصصی گروه رنو، می‌توان به این نکته رسید که این کمپانی بزرگ علاقه هر بازار را برای لوگویی خاص می‌شناسد. بدیهی است که هر محصولی از این کمپانی در بازار ایران و منطقه با لوگو رنو عرضه شود.

به عنوان مثال لوگان، ساندرو و داستر هم با همین نشان تجاری در بازار به فروش می‌رسند. حال برخی از کاربران فضای مجاری به این نکته باور دارند که گاهی تغییر لوگو باعث تغییر اصالت خودرو نمی‌شود و این کار تنها برای بازار ایراناتفاق می‌افتد ولی جالب است بدانید که نیسان هم به عنوان یک خودروساز مطرح جهانی و به عنوان یکی از شرکای گروه رنو، چند وقتی است که لوگوی خود را روی محصولات مشترک می­گذارد تا بتواند سهم بیشتری از بازار کشورهای مختلف داشته باشد.

بحث امروز ما بر سر پروژه داستر است. خودرویی که در بازار جهانی فروش خوبی را داشته و در بازار اروپا و کشورهای هدف جوایز مختلفی را بدست آورده است.

بسیاری از کاربران ایرانی در فضای مجازی می گویند که داستر اصلا رنو نیست و این خودرو آنچنان قابلیت خاصی ندارد و تنها در بازار ایران و کشورهای همسایه با لوگو رنو به فروش می‌رسد. برخی حتی اصالت این خودرو را هم نقد می‌کنند ولی باید اشاره کرد، همین خودرویی که برخی به آن انتقاد دارند، امروز با نشان نیسان در بازارهای هدف این برند به فروش می‌رسد.

رنو داستر در بازار برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی با لوگو نیسان و با نام ترانو TERRANO به بازار عرضه می‌شود. نیسان ترانو دقیقا همان رنو داستر است و تفاوتی هم با داچیا داستر بازار اروپا ندارد. این خودرو تنها در بخش جلو و عقب از نظر ظاهری با رنو داستر تفاوت دارد و پیشرانه آن کاملا مشابه با خودروهای گروه رنو است.

وقتی به تصویر نمای داخلی ترانو نگاه می‌کنید، این خودرو دقیقا مشابه با داستر سفارش هند به دست مشتریان می‌رسد و از نظر امکانات رفاهی و نوع مواد به کار رفته در داخل فرقی با نمونه رنو خود ندارد. حال با این مثال می‌توان راحت‌تر به این مساله پرداخت که گروه‌های خودروسازی جهانی همیشه در راستای هدف کلی حرکت می‌کنند و سعی دارند تا رقابت خود را به سمت افزایش بازار کلی گروه سوق دهند.

بدیهی است داستر، ترانو، کولئوس، ایکس تریل و... خودروهایی هستند که موفقیت‌های زیادی را برای رنو- نیسان پدید آورده‌اند و با توجه به سلیقه بازار هدف به کشوری ورود پیدا کرده‌اند.

جالب است که نوع قیمت‌گذاری چنین خودروهای مشابهی نزدیکی زیادی به هم دارد و تنها در بازار ایران است که نوع قیمت‌گذاری گاهی خارج از عرف جهانی انجام می‌شود.

گفتنی است امروز داستر پروژه‌ای موفق به حساب می‌آید و به شکلی در بازار جهانی حاضر شده که باز هم نیسان خودرو مشترک دیگری را به بازار خود با لوگو ژاپنی اش عرضه می‌کند.