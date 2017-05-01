۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰:۳۷

در گفت‌وگوی ویژه خبری رونمایی شد؛

«ساعت» نماد انتخاباتی قالیباف شد

محمدباقر قالیباف در گفت‌وگوی ویژه خبری از «ساعت» به عنوان نماد انتخاباتی خود رونمایی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما طی سخنانی به بیان نظرات خود پرداخت.

وی در انتهای این برنامه، «ساعت» را به عنوان نماد انتخاباتی خود معرفی کرد و گفت: مهمترین چیز زمان است؛ ما دیگر حق نداریم چهار سال زمان دیگری را به این شرایط و به دولتی بدهیم تا در نهایت زمان را از دست بدهیم.

قالیباف افزود: من در همه زندگی ام همیشه مثل ساعت کار کردم. همانگونه که در شهر تهران کورنومتر گذاشتم، با مردم قرار گذاشتم و سر قرارم هم ایستادم. باید در نظر داشته باشیم که چهار سال، زمان کمی نیست؛ ما می توانیم در این چهار سال کشور را به جای مطلوبی برسانیم.

