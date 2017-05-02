ناشران برگزیده سال ۱۳۹۵ معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سید رضا صالحی‌امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از نمایندگان فرهنگی ایتالیا کشور میهمان ویژه سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران و اصحاب نشر و قلم که در شهر آفتاب برگزار شد، ناشران برگزیده سال ۱۳۹۵ به شرح زیر معرفی شدند:

ناشران بزرگسال بخش خصوصی: انتشارات میزان

ناشران بزرگسال بخش خصوصی شهرستان: انتشارات مؤسسه فرهنگی دارالحدیث

ناشران بزرگسال غیرخصوصی: انتشارات سوره مهر

همچنین انتشارات سمت شایسته تقدیر شناخته شد.

ناشران کودک و نوجوان بخش خصوصی تهران: انتشارات قدیانی

همچنین انتشارات شهر قلم و افق شایسته تقدیر شناخته شدند.

ناشران کودک و نوجوان بخش خصوصی شهرستان: در این بخش انتشاراتی‌های جمال و بُراق مشترکاً برگزیده شدند.

ناشران کودک و نوجوان غیرخصوصی: انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

همچنین بر اساس این گزارش، ناشران برگزیده بخش جنبی به شرح زیر معرفی شدند:

انتشارات شهید کاظمی (که این ناشر مبلغ نقدی جایزه خود را که شامل ۱۲ سکه بهار آزادی بود، به شهدای مدافع حرم تقدیم کرد)، انتشارات کتابستان معرفت و انتشارات گُمان.