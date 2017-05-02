۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

در آئین افتتاحیه سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران؛

ناشران برگزیده سال ۱۳۹۵ معرفی شدند

ناشران برگزیده سال ۱۳۹۵ در آئین افتتاحیه سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سید رضا صالحی‌امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از نمایندگان فرهنگی ایتالیا کشور میهمان ویژه سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران و اصحاب نشر و قلم که در شهر آفتاب برگزار شد، ناشران برگزیده سال ۱۳۹۵ به شرح زیر معرفی شدند:

ناشران بزرگسال بخش خصوصی: انتشارات میزان

ناشران بزرگسال بخش خصوصی شهرستان: انتشارات مؤسسه فرهنگی دارالحدیث

ناشران بزرگسال غیرخصوصی: انتشارات سوره مهر

همچنین انتشارات سمت شایسته تقدیر شناخته شد.

ناشران کودک و نوجوان بخش خصوصی تهران: انتشارات قدیانی

همچنین انتشارات شهر قلم و افق شایسته تقدیر شناخته شدند.

ناشران کودک و نوجوان بخش خصوصی شهرستان: در این بخش انتشاراتی‌های جمال و بُراق مشترکاً برگزیده شدند.

ناشران کودک و نوجوان غیرخصوصی: انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

همچنین بر اساس این گزارش، ناشران برگزیده بخش جنبی به شرح زیر معرفی شدند:

انتشارات شهید کاظمی (که این ناشر مبلغ نقدی جایزه خود را که شامل ۱۲ سکه بهار آزادی بود، به شهدای مدافع حرم تقدیم کرد)، انتشارات کتابستان معرفت و انتشارات گُمان.

