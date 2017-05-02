نقش خط دفاعی در قهرمانی/ پارس جم مثل پرسپولیس قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ دسته اول کشور در حالی به پایان رسید که دو تیم پارس جنوبی جم و سپیدرود رشت با ایستادن در رده‌های اول و دوم این مسابقات جواز حضور در لیگ برتر را گرفتند. تیم پارس جنوبی جم قهرمان زودهنگام این مسابقات در روزی جشن قهرمانی‌اش را گرفت که یک شکست خانگی مقابل تیم خوب بادران تحمل کرد.

نکته جالب در خصوص قهرمانی پارس جنوبی جم این بود که قهرمانی این تیم تا حدودی به قهرمان شدن پرسپولیس در لیگ برتر شباهت داشت.

نگاهی به آمار گلهای خورده تیم پرسپولیس نشان می‌دهد که این تیم با به جای گذاشتن یک رکورد رویایی در خط دفاعی درحال به پایان رساندن لیگ برتر است. این تیم تا یک هفته مانده به پایان این رقابت‌ها تنها ۱۳ گل در مسابقات خورد تا مشخص شود نقش خطوط دفاعی و یا بهتر بگوییم ساختار دفاعی تیم ها در قهرمان شدن چقدر تاثیر گذار است.

در لیگ یک نیز تیم پارس جنوبی جم در حالی به مقام قهرمانی رسید که کل لیگ را با ۱۴ گل خورده پشت سر گذاشت و این تیم با تکیه بر ساختار قوی تدافعی‌اش موفق شد مقتدرانه قهرمان لیگ یک شده و به لیگ برتر صعود نماید.

شاگردان مهدی تارتار در پایان ماراتن لیگ یک در نهایت با ۶۲ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفتند و مقتدرانه به مسابقات لیگ برتر راه یافتند.