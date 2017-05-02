به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۵ فیلم در بخش چشم انداز کمدی رمانتیک و سینمای ژان لوک گدار از روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه تا روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه در دوره چهل و هفتم (بهار ۹۶) در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید.

برنامه نمایش فیلم در فصل بهار دوره چهل و هفتم در دو بخش «چشم انداز کمدی رمانتیک» با نمایش ۸ فیلم و سینمای ژان لوک گدار با نمایش ۷ فیلم از روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷ در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران آغاز می شود.

فیلم «همه اش یک شب پیش آمد» به کارگردانی فرانک کاپرا محصول سال ۱۹۳۴ به مدت ۱۰۵ دقیقه به زبان اصلی و با زیر نویس فارسی روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷ به نمایش درمی‌آید.



در بخش «چشم انداز کمدی رمانتیک» فیلم های «همه اش یک شب پیش آمد» به کارگردانی فرانک کاپرا، «پرورش یوزپلنگی به نام بیبی» به کارگردانی هوارد هاوکس، «دکان سر نبش» به کارگردانی ارنست لوبیچ، «سفرهای سالیوان» به کارگردانی پرستون استروجس، «بودن یا نبودن» به کارگردانی ارنست لوبیچ، «تعطیلات رمی» به کارگردانی ویلیام وایلر، «معما» به کارگردانی استنلی دانن و «منهتن» به کارگردانی وودی الن و در بخش سینمای ژان لوک گدار فیلم های «شاه لیر»، «جی ال جی»، «مکان قدیمی»، «همیشه موتزارت»، «تاریخ های سینما»، «در ستایش عشق» و «موسیقی ما» به نمایش در می آید.

علاقه مندان برای استفاده از برنامه های نمایش فیلم می توانند روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۷ به موزه هنرهای معاصر تهران، واقع در خیابان کارگر شمالی مراجعه کنند.