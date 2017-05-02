به گزارش خبرگزاری مهر، داستان انیمیشن «بادهای پاییزی، بادهای بهاری و دو کبوتر» بر اساس کتابی از احمدرضا احمدی با همین عنوان است که به زودی تبدیل به انیمیشن میشود.
به گفته صادق جوادی، این انیمیشن با تکنیک ۲ بعدی و با ابزار نقاشی دیجیتال و به صورت آبرنگ کار شده است.
او همچنین گفت: احمدرضا احمدی لحنی شاعرانه و لطیف در آثارش دارد، این را هم باید بگویم که مهمترین بخش کار که فضاسازی و شاکله آن است، شکل گرفته و چندین مرحله اصلاح و بازنویسی شده است.
این انیمیشن، روایتی عاشقانه از قصه کبوتری سرگردان را روایت میکند که در بوران بادهای پاییزی جفت خود را گم کرده است و به دنبالش میگردد و از هر چه و هر که سر راهش میبیند سراغ او را میگیرد اما انگار همه از جفت خود جدا شده و سرگردانند. کبوتر اما با عبور از پاییز در نسیم بهار جفت خود را پیدا میکند و به دنبال او میرود و در مسیر خود همه سرگشتهها را میبیند که گم شده خود را یافتهاند.
تهیه کنندگی این اثر ۸ دقیقهای را اداره کل امور سینمایی و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر عهده دارد.
جوادی پیش از این نیز، فیلمهای «کچل کفترباز» و «رویاها در یک روز» را به تهیه کنندگی کانون ساخته است.
