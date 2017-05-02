انتظار پایان خوب از استقلال را داریم/ بازیکنان در باد برد نخوابند

مجاهد خذیراوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین بازی آبی پوشان در لیگ برتر مقابل سپاهان اظهار داشت: از همین بازی با سپاهان بود که استقلال خودش را شناخت و به لیگ بازگشت. از آن بازی بود که منصوریان ترکیب خوبی گذاشت و آن روز این تیم دل دوستدارانش را برد. از آن روز بود که استقلال، استقلال شد.

پیشکسوت آبی پوشان اظهار داشت: تیم منصوریان در نیم فصل دوم کلا خوب شد و ما انتظار داریم همانطور که همه چیز با سپاهان شروع شد، یک پایان خوب هم با سپاهان انتظار تیم را بکشد. اتفاقی که خیلی هم دور از دسترس نیست.

وی افزود: به هرحال استقلال در این فصل یا دوم می شود و یا سوم. اما این تیم با هر رتبه‌ای که کار را تمام کند برای ما قهرمان است. چون کاری که منصوریان با این تیم کرد ارزشش آنقدر زیاد بود که انگار این تیم قهرمان شده باشد.

مهاجم پیشین آبی پوشان در خصوص دیدار آسیایی این تیم مقابل التعاون عربستان بیان داشت: امیدوارم بازیکنان ما در باد موقعیت خود در جدول نخوابند و فکر نکنند کار تمام است. فوتبال غیر قابل پیشبینی است. در لیگ اروپا چه کسی فکرش را می کرد که بارسلونا در بازی برگشت ۶ گل به پاریسن ژرمن بزند و صعود کند؟ منصوریان باید در این بازی از همه داشته هایش استفاده کند و حتما به دنبال پیروزی در این بازی باشد. حتی اگر صعودی هم باشد، چه بهتر که این صعود مقتدرانه باشد و با پیروزی به انجام برسد.

خذیراوی اضافه کرد: حسن بزرگ استقلال در این فصل این است که این تیم بازیکن فیکس و ذخیره ندارد. استفاده از سیستم چرخشی است و این سیستم باعث شد که همه بازیکنان این تیم در شرایط مسابقه باشند و برای همین است که هر بازیکنی حتی اگر هفته ها بازی نکرده باشد وقتی به زمین می آید بهترین عملکرد را دارد. منصوریان بر خلاف خیلی از مربیان این توانایی را دارد که همه بازیکنانش را در شرایط مسابقه نگه دارد.

وی خاطر نشان ساخت: همه هواداران استقلال منتظرند تا ان‌شاءالله این تیم مقابل التعاون برنده شود و با قدرت بیشتری در مرحله بعدی مسابقات حضور یافته و در نهایت هم ستاره سوم آسیایی را برای فوتبال ایران به ارمغان بیاورد.