به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جین استاین در سن ۸۳ سالگی در نیویورک درگذشت.
به گفته مقامات رسمی وی با پریدن از پنتهاوس یک ساختمان ۱۵ طبقه در منهتن درگذشت.
استاین از ویراستاران سابق مجله معتبر پاریس ریویو بود. سال ۱۹۷۰ او با همکاری جورج پلیمپتون پروژه تاریخ شفاهی «سفر آمریکایی: دوران رابرت کندی» را کلید زدند. او همچنین نویسنده مجموعه تاریخ شفاهی «ادی: دختر آمریکایی» در دهه ۱۹۶۰ درباره ادی سدویک و اندی وارهول بود.
سال پیش نیز کتاب دیگری از وی با عنوان «غرب بهشت: یک مکان آمریکایی» درباره لسآنجلس و رویای آمریکایی از سوی انتشارات رندوم هاوس منتشر شد.
ناشر وی در بیانیهای از شنیدن خبر درگذشت استاین ابراز تاسف بسیار کرد.
وی به عنوان یک ویراستار ادبی و نویسنده شناخته میشد و مطالب متعددی درباره دوران نخست هالیوود و نیز اندی وارهول منتشر کرده بود.
مرگ این نویسنده روز یکشنبه اتفاق افتاد و مجله نشنال در نیویورک این خبر را تایید کرد. دختر وی به عنوان ویراستار و ناشر با همین نشریه همکاری دارد.
دوستان وی اعلام کردهاند او این اواخر ناشاد بود. رابرت شیر از روزنامهنگاران لسآنجلس و ویراستار وب سایت سیاسی «تروتدیگ» که از دهه ۶۰ خانم استاین را میشناخت گفت: ما با هم دوستان نزدیکی بودیم . من او را حدود یک ماه پیش دیدم. هر بار که به نیویورک میرفتم او را میدیدم. او بسیار ناراحت بود و همه ما برای از دست دادن وی ناراحت هستیم.
وی در کتاب «غرب بهشت» به توسعه هالیوود و کالیفرنیای جنوبی از طریق گسترش پنج خانواده پرنفوذ لسآنجلس پرداخته بود که خانواده وارنر و دهونی از جمله آنها بودند. این کتاب با اقبال بسیار منتقدان روبه رو شده بود.
