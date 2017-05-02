رئیسی: چرا مردم باید هر روز گرفتار یک موسسه مالی باشند؟

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در بخشی از سخنان خود که از رادیو پخش نشد، اظهار داشت: دولت الکترونیک برای پیشگیری از فساد اقتصادی باید به نحو بهتری وجود داشته باشد، اینکه مردم هر روز گرفتار یک موسسه مالی و بانکی باشند، یک روز موسسه کاسپین، یک روز ثامن الحجج، روز دیگر پدیده و متعاقب آن اجتماعات و اعتراضات داشته باشند، خب این جالب نیست.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: مردم از دولت سوال می کنند و می گویند شما شاهد بودید که این موسسه پول مردم را جذب می کرد، شما شاهد بودید که این موسسه توانایی لازم جهت به کار بردن سرمایه مردم در راه تولید، اقتصاد و سودآوری را ندارد، این موسسه می گوید ما ثبت شده هستیم، دارای مجوز بوده و توانایی جذب پول مردم را داریم.

وی با بیان اینکه چطور می شود موسسه ای می تواند جلوی چشم همه این کار را انجام دهد، افزود: بعد از مدتی پول مردم را بگیرد و توانایی برگرداندن آن را نداشته باشد و پس از مدتی این موسسات مردم را بدبخت می کنند.

رئیسی تصریح کرد: این مجموعه ای که باید بر این مسائل نظارت کند تا اتفاق نیفتد کجاست؟ بله، دستگاه قضایی هم با این مسئله برخورد می کند، اما حتی اگر این افراد را زندان هم ببرند مشکلی از مردم حل نمی شود و آنها پولشان را می خواهند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: این شئون نظارتی سالها است که دغدغه من بوده و از زمانی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودم آسیب های بخش های مختلف دولت و کشور را شناسایی می کردم و سه بار به طور رسمی آسیب های دولتی را به دولتمردان ارائه و وضعیت را به آنها گفتم.

رئیسی با بیان اینکه از همان زمان پیشنهاد نحوه آسیب زدایی را هم به مسئولان دولتی گفتم، افزود: ما به آنها گفتیم که می توان با این راهکارها آسیب ها را زدود، اما الان متاسفانه شاهدیم همان مسئله ای که سال ۷۴ اتفاق می افتاد در ۸۴ و ۹۴ هم بار دیگر رخ می دهد و همان پرونده های کذایی فساد مجدد به جریان می افتند.

وی تصریح کرد: چند بار باید از یک سوراخ گزیده شویم؛ این از بی توجهی برخی از مسئولان است وگرنه مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پایان افزود: باید با مدیریت و اراده جدی به آسیب زدایی پرداخت و اقدامی ماندگار انجام داد تا خدماتی که دولتمردان در گوشه و کنار کشور انجام می دهند، آثار و جلوه های خوب خودش را داشته باشد.