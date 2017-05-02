بازگشت شاخص بورس به کانال ۸۰ هزار واحدی/واکنش شاخص به انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار سرمایه، شاخص بورس به کانال ۸۰ هزار واحدی بازگشت. در این مدت البته کارشناسان بازار سرمایه پیش بینی کرده بودند که شاخص در واکنش سنتی به در پیش بودن انتخابات، به سمت مثبت حرکت کند.

بر این اساس، هم اکنون شاخص کل بورس تهران ۷۹ هزار و ۹۸۰.۳ واحد است؛ ضمن اینکه حجم معاملات نیز هزار و ۲۱۴ میلیون سهم به ارزش ۲ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۵۲۰ میلیون ریال است.

تعداد معاملات امروز بازار سرمایه ۷۱ هرار و ۴۰۲ و ارزش بازار نیز ۳ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۸۶۱ میلیارد ریال است.