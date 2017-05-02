غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ادعای برخی از رسانه ها که شورای صنفی نمایش در آمار فروش فیلم ها مداخله کرده و فروش درستی را اعلام نمی کند، گفت: تمام فروش هایی که از سوی شرکت های پخش کننده اعلام می شود کف فروش آنها در شورای صنفی نمایش بررسی می شود. همچنین یک کمیته در این شورا ایجاد شده است که فروش های سرگروه های سینمایی را به صورت روزانه مورد بررسی قرار داده و فروش های هفتگی سینماها را مورد بررسی قرار می دهد.

وی بیان کرد: از طریق این شورا فروش سینماهای کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سرگروه های سینمایی طبق آیین نامه شورای صنفی نمایش در زمینه کف فروش و تعداد هفته نمایش فیلم ها مورد توجه قرار می گیرند.

سخنگوی شورای صنفی نمایش با تاکید بر اینکه بررسی وضعیت کف فروش فیلم ها توسط کمیته مورد پیگیری قرار می گیرد، گفت: تمامی سینماها و فروش فیلم ها کاملا زیر ذره بین شورای صنفی نمایش قرار دارد.