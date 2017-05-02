به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نامورمطلق در مراسم تجلیل از هنرمندان صنایعدستی که امروز، ۱۲ اردیبهشت ماه در سالن فجر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، طرح هدفمندی یارانهها را ضربه ای بزرگ بر پیکر صنایع دستی ایران دانست و افزود: نامزدهای انتخاباتی، هر روز شعار تازهای مطرح میکنند؛ بیخبر از این که طرح هدفمندی یارانهها باعث بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی و افزایش دستمزدها شد تا آنجا که قیمت تمام شده صنایع دستی ایران، آن قدر بالا رفت که دیگر امکان رقابت با چین و هند وجود نداشت و در عمل فرآوردههایی چون سفال و شیشه از صحنه رقابت خارج شدند.
معاون صنایعدستی کشور، سال ۹۵ را سال خوبی برای صنایعدستی در حوزههای مختلف دانست و افزود: ما در بازرگانی داخلی با رشد ۱۶ درصدی و در بازرگانی خارجی با رشد ۳۶ درصدی روبرو بودیم. همچنین بازارچههای موقت ما با ۲۷ درصد، نمایشگاههای خارجی ما ۶۷ درصد، رشد و نمایشگاههای داخلی ۲۷ درصد رشد را تجربه کرده است. در بحث گفتمانسازی و برندسازی هم اتفاقات خوبی افتاد که از آن میان میتوان به هدایای نوروزی که در اختیار گردشگران قرار گرفت و صنایعدستی هر استان بود اشاره کرد. همچنین ما در بیش از ۷ هزار غرفه نوروزی با رشد ۳۳ درصدی در فروش مواجه بودیم و از مرز ۴۲ میلیارد تومان گذشتیم.
نامور مطلق با اشاره به اینکه رشد نمایشگاههای داخلی و خارجی و اقبال عمومی به صنایعدستی نشانه کارآمد شدن این هنر-صنعت است گفت: وقتی که ما با رشد ۶۷ درصدی نمایشگاههای خارجی روبرو هستیم یعنی صنایع دستی ما توانسته به زبان زیباییشناسی تمام دنیا نزدیک شود. همچنین فروش خوب غرفههای نوروزی و افزایش نمایشگاههای داخلی نشان می دهد صنایع دستی روزآمد شده و جنبه کاربردی پیدا کرده است و اینها اتفاقات خوشایندی است که در این چند سال اخیر رخ داده، امیدوارم که خانههای صنایع دستی نیز افزایش پیدا کند و شوروم ملی ما به زودی راه اندازی شود. چرا که وجود این فضاها و افزایش تعداد آن موجب هویت سازی برای صنایع دستی می شود.
معاون صنایعدستی، سال گذشته را سال جهانی تر شدن هنرهای سنتی ایران برشمرد و افزود: ما در سال گذشته، یک اجلاس جهانی در شهر اصفهان برگزار کردیم، این نشان دهنده بازگشت صنایع دستی ما به عرصه جهانی حداقل در حوزه گفتمان سازی و برند سازی بود. امیدوارم ما به سمت تجاری شدن حرکت کنیم و در کنار کشورهایی چون هند، چین، مراکش و تایلند قرار بگیریم.
نامور مطلق دانش بنیان کردن صنایع دستی و ارتباط با مراکز علمی را یکی از دغدغههای جدی در این زمینه دانست و تصریح کرد: اگر صنایعدستی ما دانش بنیان نشود ماندگار نخواهد شد. ما در سال ۹۵ ارتباط خوبی با دانشگاهها و همچنین معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری برگزار و اولین مرکز دانش بنیان صنایع دستی را راه اندازی کردیم.
وی همچنین به ثبت چهار شهر تبریز، اصفهان، لالجین و مشهد در فهرست شهرهای جهانی اشاره کرد و بیان کرد: دو شهر اصفهان و تبریز به عنوان شهرهای جهانی صنایع دستی و همچنین فرش انتخاب شده بودند. مشهد به عنوان شهر جهانی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و لاله جین به عنوان شهر جهانی سفال انتخاب و معرفی شدند. در حال حاضر ما بعد از کشور چین، دومین کشور جهان به لحاظ تعداد شهرهای جهانی هستیم. همچنین ما پیشنهاد ثبت شهرهای ملی را قبل از جهانی شدن به شورای جهانی صنایع دستی مطرح کرده ایم. طرحی که از طرف ایران به ثبت رسید و با موافقت شورای جهانی صنایع دستی همراه شد. علاوه بر این ایران اولین کشوری بود که موضوع روستاهای جهانی صنایع دستی را مطرح کرد.
نامور مطلق به برگزاری دو نمایشگاه موفق در ایتالیا و هلند اشاره و بیان کرد: ما در این دو نمایشگاه خارجی توانستیم نظر مخاطبان را جلب کنیم و به پسند و سلیقه خارجیها نزدیک شویم. همچنین، سال ۹۵، اولین مرکز بینالمللی در حوزه فروش صنایع دستی ایران در خارج از کشور در هلند راه اندازی و اولین نمایشگاه بزرگ عیدانه همزمان با روزهای پایانی سال برگزار شد.
معاون صنایعدستی کشور همچنین از کاهش میزان واردات صنایع دستی خبر داد و افزود: ما با رشد ۳۶ درصدی صادرات و کاهش بارز صادرات صنایع دستی از چین و هند روبه رو بوده ایم. از سوی دیگر فروش خوب نمایشگاههای ما نشان دهنده اقبال عمومی مردم است. یک زمان مسئولان میراث فرهنگی دو برابر میزان فروش برای برگزاری نمایشگاه هزینه میکردند اما در این چند سال اخیر آمار فروش ما بسیار بالتر از هزینه برپایی نمایشگاه بوده است.
