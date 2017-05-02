به گزارش خبرنگار مهر، احسان ابراهیمی رئیس کمیته دانشجویی ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری، پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانهها با بیان اینکه اولین محور از دغدغههای موجود در حوزه آموزش عالی، آمار فارغالتحصیلان بیکار در کشور است، اظهار داشت: این مسئله نشان میدهد که بازار کار ما از میزان مهارت فارغالتحصیلان دانشگاهی چندان راضی نیست.
وی افزود: همچنین این مسئله نشاندهنده عدم تناسب عرضه و تقاضاست؛ چرا که وقتی جریان تولید کشور گرفتار رکود شود، نمیتواند حجم بالای فارغالتحصیلان را در خودش درگیر کند و این وضعیت روز به روز ادامه دارد.
مسئول کمیته دانشجویی ستاد انتخاباتی رئیسی همچنین با انتقاد از نحوه تأمین مالی آموزش عالی کشور تصریح کرد: این مسئله که در ادبیات دانشجویی و سیاسی کشور به «دانشجوی پولی» معروف شده است، یک معضل دیگر در عرصه آموزش عالی کشور است که همراه با افزایش بیرویه ظرفیت، منجر به تولید مدارک بیکیفیت میشود.
ابراهیمی همچنین با انتقاد از فساد و تقلب علمی در سطح آموزش عالی و افزایش آن خاطرنشان کرد: اخبار متعددی از تقلبهای علمی در سال گذشته رسانهای شد و بیتوجهی به این پدیدهها هم باعث تسری آن به بالاترین مقام اجرایی کشور شده است.
وی با بیان اینکه در مقام دلسوزی تقاضا میکنیم که مسئولان با سرعت نسبت به این پدیدهها اقدام کنند، افزود: در نتیجه همه این معضلات، شاهد کاهش روند شتاب علمی کشور در سالهای اخیر بودهایم.
ابراهیمی در ادامه و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برنامه حجتالاسلام رئیسی درباره حوزه هنر مخصوصاً موسیقی و کنسرت چیست، اظهار داشت: در این رابطه یک وضعیت کلی در کشور وجود دارد که اگر به آن پاسخ داده شود، به این سؤال هم خود به خود پرداخته میشود.
وی ادامه داد: آقای رئیسی درباره مظلومیت هنر در منظومه فرهنگی کشور اظهارنظر صریحی داشته است؛ بر این اساس، مشخصاً بخش قابل توجهی از جامعه هنری کشور امروز کاملاً منزوی هستند و توجهی به آنها نمیشود، به همین جهت به جریانات خودجوش فرهنگی پناه بردهاند.
مسئول کمیته دانشجویی ستاد انتخاباتی رئیسی گفت: دیدگاه ایشان این است که جریان هنری کشور باید به توازن و بدون تبعیض، مورد حمایت دولت واقع شود؛ در حالی که امروز بخشی از جامعه هنری کشور خانهنشین شده است.
ابراهیمی در ادامه و در پاسخ به سؤال خبرنگاری که مدعی بسته شدن فضای نقادی در دانشگاهها در دوران دولت سابق شد و از وی درباره برنامه رئیسی برای حمایت از تشکلهای دانشجویی پرسید، اظهار داشت: اگر مسئله شما بسته شدن فضای نقد در دانشگاهها است، من از شما دعوت میکنم که در سطح بالاتری این مسائل را بررسی کنیم که امروز با منتقدان چگونه برخورد میشود.
وی ادامه داد: سخنرانی دانشجویان در مراسم ۱۶ آذر امسال در حضور رئیسجمهور با چه فاصله زمانی منتشر شد و چرا؟
این فعال دانشجویی درباره ادعای این خبرنگار مبنی بر اینکه دوران مدیریت فرهاد رهبر (عضو ستاد انتخاباتی حجتالاسلام رئیسی) بر دانشگاه تهران، یکی از سیاهترین دورانها بوده است نیز تأکید کرد: قطعاً در دوره مدیریت آقای رهبر، ما هم انتقاداتی داشتیم که بیان میکردیم اما خواهش من از شما این است که با دانشگاه سیاسی برخورد نکنید.
ابراهیمی درباره موضوع تفکیک جنسیتی و دیدگاه حجتالاسلام رئیسی نسبت به این موضوع هم تصریح کرد: مشی جناب آقای رئیسی درباره موضوع زنان کاملاً روشن است؛ ایشان به فراهم شدن امکان فعالیت اجتماعی بانوان اعتقاد دارد و تفکیک جنسیتی از نظر وی به خودی خود نه خوب است و نه بد؛ تفکیک جنسیتی تا زمانی که به محروم شدن زن یا مرد از حقوق اجتماعیاش منجر نشود، اتفاقاً میتواند توصیه شود.
وی یادآور شد: اگر میخواهیم نوع نگاه آقای رئیسی به فعالیت اجتماعی زنان را ببینیم، یادمان باشد که همسر ایشان یکی از بانوان فرهیخته و صاحبنظر در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی است که در مجامع علمی متعدد حضور مییابد؛ بنابراین خیلی بد است که با تکهپراکنیهایی که در صحنه سیاسی کشور وجود دارد، برخی مسائل را القاء کنیم.
محمدی زاده: در مدیریت اقتصادی کشور، با نوعی بی صداقتی مواجهیم
در ادامه این نشست سینا محمدیزاده عضو هسته مرکزی کمیته دانشجویی ستاد حجتالاسلام رئیسی، با اشاره به برخی مسائل اقتصادی در کشور گفت: در حوزه اقتصادی در چهار سال اخیر با یک نوع بیصداقتی مواجه بودهایم.
وی در توضیح این نکته افزود: پروژههای نیمهتمام این روزها در حال افتتاح است، مستمری مددجویان در ماههای آخر دولت افزایش یافته و پروژه ستاره خلیجفارس که در دولت قبلی ۷۸ درصد پیشرفت داشته و الان هم سقف پیشرفت آن ۹۰ درصد است، به صورت نیمهکاره افتتاح شده و اسمی هم از قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) به عنوان پیمانکار اصلی پروژه برده نمیشود.
این فعال دانشجویی تأکید کرد: در چنین شرایطی حرف از دروغ نگفتن و صادق بودن و توئیت کردن این مسائل عجیب است.
محمدیزاده گفت: با دولتی مواجهیم که رئیس آن در یک خانه چهل و چند میلیاردی در ولنجک زندگی میکند و سؤال ما این است که ایشان در طی همه این سالها به چه کاری مشغول بوده که الان در این خانه زندگی میکند!؟
وی با اشاره به دیدگاه حجتالاسلام رئیسی برای سه برابر شدن یارانه سه دهک پایین جامعه و انتقاد به این موضوع توسط برخی حامیان دولت، تصریح کرد: این افراد مدعی هستند که افزایش یارانه سه دهک پایین باعث افزایش تورم میشود؛ در حالی که در حال حاضر با آماری بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مواجهیم و شاهد آن هم این بوده است که تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه امسال به ۱۲.۶ درصد رسیده و افزایش یافته است، اما انگار قرار است که این آمارها هم سانسور شود.
عضو کمیته دانشجویی ستاد حجتالاسلام رئیسی تأکید کرد: اگر این روند افزایش نقدینگی ادامه یابد، همان سه دهک پایین جامعه نیست و نابود میشوند.
محمدیزاده همچنین با انتقاد از عدم حمایت دولت از بودجه آموزش عالی گفت: در سالهای ۸۸ و ۸۹ حدود یک درصد بودجه کشور در حوزه پژوهش صرف میشد اما این رقم در سال گذشته به ۰.۳۹ درصد کاهش یافته است و در چنین شرایطی فردی مانند برادر رئیسجمهور از یک بدهکار بانکی که ۴۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، حقالسکوت میگیرد؛ در حالی که با این مبلغ بدهی میتوان تمام دانشگاههای کشور را سر و سامان داد.
طرح حجت الاسلام رئیسی برای ایجاد «دانشگاه جامع رضوی»/ مشهد؛ پایتخت علمی جهان اسلام
وی همچنین از طرح رئیسی برای ایجاد دانشگاه جامع رضوی در مشهد و قرار دادن مشهد به عنوان پایتخت علمی جهان اسلام خبر داد و اظهار داشت: برای تدوین این طرح، با پراستنادترین اساتید دانشگاههای کشور مشورت و هماندیشی شده است.
حسنلو: دولت، تکبر مدیریتی را کنار نمی گذارد
در این نشست همچنین حسنلو عضو دیگر کمیته دانشجویی حجتالاسلام رئیسی با تبریک روز معلم گفت: برای ما دردناک است که در روز و هفته معلم با پدیدهای مانند فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان مواجه باشیم.
وی افزود: در این چهار سال با یک نوع تکبر مدیریتی مواجه بودهایم که در مواجهه با هیچ قشری، این تکبر را کنار نمیگذارند.
حسنلو همچنین با اشاره به نابسامانی در مدیریت منابع بانکی کشور خاطرنشان کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا امروز حتی یک مصوبه برای بازگشت معوقات بانکی نداشته و این برای ما جای سؤال دارد که چرا اقدام جدی نشده است.
این فعال دانشجویی تأکید کرد: باور داریم که حضور مردم در انتخابات میتواند پایانی بر این مقطع از تاریخ کشور است و امیدواریم که صفحه سفیدتری گشوده شود.
نظر شما