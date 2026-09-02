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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

نظرآباد؛ از نیروگاه خورشیدی تا مسکن محرومان

نظرآباد؛ از نیروگاه خورشیدی تا مسکن محرومان

نظرآباد _ فرماندار نظرآباد گفت: همزمان با هفته دولت ۹۱۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۹ همت در این شهرستان افتتاح شد که حدود ۱۷ همت آن مربوط به بخش خصوصی است.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله شمیرانی، فرماندار شهرستان نظرآباد، در پایان مراسم افتتاح پروژه‌های هفته دولت شهرستان نظرآباد که با حضور استاندار البرز، نماینده مردم نظرآباد و ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، در جمع خبرنگاران، از افتتاح و بهره‌برداری ۹۱۱ پروژه همزمان با هفته دولت در این شهرستان خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع حدود ۱۹ همت اعتبار هزینه شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پروژه‌های افتتاح‌شده در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی و خدماتی قرار دارند.

وی با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌های افتتاح‌شده در شهرستان نظرآباد افزود: نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی، روشنایی جاده نظرآباد به نجم‌آباد، دو پروژه بوم‌گردی در روستای نصرت‌آباد، زورخانه تنکمان، گلخانه روستای دنیزک و دو شرکت دارویی از جمله طرح‌هایی بودند که به بهره‌برداری رسیدند.

فرماندار نظرآباد ادامه داد: همچنین پروژه‌هایی در حوزه آسفالت معابر، احداث زمین‌های چمن ورزشی و کمربندی جنوبی شهر نظرآباد نیز در هفته دولت افتتاح شد.

شمیرانی با بیان اینکه بخشی از پروژه‌های افتتاح‌شده مربوط به بخش خصوصی است، گفت: حدود ۱۰۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷ همت در بخش خصوصی اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی چند پروژه مورد مطالبه مردم شهرستان خبر داد و بیان کرد: عملیات اجرایی پروژه ۱۰۸ واحدی مسکن محرومان، تعریض جاده نظرآباد به مجمعات و درمانگاه آزادگان نیز آغاز شده است.

فرماندار نظرآباد خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها حاصل تلاش مجموعه دولت و دستگاه‌های اجرایی شهرستان و استان است و امیدواریم بتواند بخشی از نیازهای مردم منطقه را پاسخ دهد.

سهم دولت و بخش خصوصی از پروژه‌ها

شمیرانی در ادامه درباره سهم پروژه‌های دولتی و خصوصی از طرح‌های افتتاح‌شده گفت: از مجموع ۹۱۱ پروژه افتتاح‌شده، حدود ۱۰۰ پروژه در بخش خصوصی و حدود ۸۱۱ پروژه در بخش دولتی قرار داشته است.

وی مجموع اعتبارات پروژه‌های هفته دولت در شهرستان نظرآباد را حدود ۱۹ همت اعلام کرد و افزود: از این میزان، حدود ۱۷ همت مربوط به پروژه‌های بخش خصوصی و حدود ۲ همت مربوط به پروژه‌های بخش دولتی بوده است.

فرماندار نظرآباد در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهرستان تلاش کرده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، پروژه‌هایی را که نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال و ارتقای خدمات عمومی دارند، به مرحله اجرا و بهره‌برداری برساند.

کد مطلب 6935964

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