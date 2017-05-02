فرهنگیان با آرمان های امام( ره) تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز فرهنگیان و مسئولان بلند پایه وزارت آموزش و پرورش با حضور در حرم مطهر امام راحل( ره) با میثاق های بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید میثاق کردند.

در این مراسم که جمعی از معاونان وزارت آموزش و پرورش و مدیران و معلمان حضور داشتند، حاضران ضمن نثار تاج گل، قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان های والای امام راحل و شهدا انقلاب تجدید میثاق کردند.

مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت: باید دقت کنیم که نظام اسلامی از مسیر ترسیمی امام راحل خارج نشود و برای این امر معلمان عزیز باید در وهله اول منش و مکتب امام( ره) را بشناسند و مکتب امام( ره) را به عنوان میراث ارزشمند و بزرگ انقلاب اسلامی به نسل آینده منتقل سازند.

وی افزود: در این راستا نیاز است که خود معلمان و متولیان آموزش و پرورش که در تربیت نسل آینده این کشور دخیل هستند در شناخت امام(ره) و معارف ایشان بکوشند و آثار و وصایای آن حضرت را به خوبی مورد مطالعه قرار دهند، نوع شناخت معلمان از امام خمینی(ره) در شناساندن ارزش های انقلاب و شخصیت امام راحل به دانش آموزان و نسل جدید از اهمیت شایانی برخوردار است.