به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حجت‌الاسلام حسن ناصری‌پور، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با تاکید بر اهمیت ترویج کتاب‌خوانی تصریح کرد: در این‌که وضعیت فرهنگ مطالعه در کشور خوب نیست، شکی نیست. کتابخوانی یک عادت فرهنگی پایه است که اثرات آن در سایر رفتارهای فرهنگی نمود پیدا می‌کند. اگر کسی بگوید رفتار ترافیکی ما صحیح نیست، چون کتاب نمی‌خوانیم، بیراه نگفته است و معضلات مشابه دیگر که ریشه فرهنگی دارند.

فرهنگ‌سرای کتاب به مثابه لبیکی به مطالبه رهبری

وی افزود: شاید به همین دلایل است که در بین موضوعات فرهنگی کشور، هیچ موضوعی به اندازه

کتابخوانی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار نگرفته و ایشان درباره این موضوع تأکید کرده‌اند. البته این مسئله تنها در سخنرانی، تقریظ‌ها و توصیه‌های ایشان نیست، بلکه گام عملی بر می‌دارند و در نمایشگاه کتاب حضور می‌یابند، آن چه به فرهنگ‌سرای کتاب ماهیت داد، احساس تعهد نسبت به این مطالبه مقام معظم رهبری بوده است، یعنی بهره‌مندی از فرصت خوب نمایشگاه کتاب، تمرکز فضای رسانه‌ای و استقبال مردم از کتاب، برای ترویج کتابخوانی.

ناصری‌پور با بیان اینکه «ترویج فرهنگ مطالعه» و «انس با کتاب» از اهداف راهبردی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است افزود: این سازمان بزرگترین شبکه متمرکز کتابخانه‌های عمومی در سطح منطقه را در اختیار شهروندان قرار داده است. این یک جهاد فرهنگی مستمر است که در آن از امکانات فرهنگی هنری مجموعه‌های سازمان برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی استفاده می‌شود، در نمایشگاه امسال نیز از ابزارها و محتواهای هنری و برنامه‌های فرهنگی هنری و ... برای ترویج فرهنگ کتابخوانی استفاده خواهد شد به نحوی که هنرمندان از کتاب می‌گویند، درباره کتاب نمایش ساخته می‌شود و کتاب محور تمام برنامه‌های فرهنگی هنری فرهنگ‌سرای کتاب خواهد بود.

فرهنگ‌سرای کتاب ۸ ساله شد

وی با اشاره به اینکه نخستین دوره فرهنگ‌سرای کتاب در سال ۱۳۸۷ آغاز به کار کرد و امسال هشتمین دوره فرهنگ‌سرای کتاب برگزار می‌شود، گفت: اگر چه در مقایسه با خود نمایشگاه، فرهنگ‌سرای کتاب از قدمت چندانی برخوردار نیست، اما در همین مدت کوتاه جایگاه خود را پیدا کرده و توانسته است از برندهای نمایشگاه کتاب شود که توسط مخاطب شناخته شده است. در سال گذشته مخاطبانی داشتیم که فرزندان‌شان را به نمایشگاه کتاب آورده بودند تا فقط از خدمات فرهنگ‌سرای کتاب استفاده کنند.

فرهنگ‌سرای کتاب، ارایه گزارش عملکرد شهرداری نیست

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری با اشاره به اینکه شعار هشتمین فرهنگ‌سرای کتاب «من کتاب می‌خوانم» است، بیان کرد: مجموعه مدیریت شهری تهران به طور عام و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به طور خاص دستاوردها و تلاش‌های قابل توجهی در حوزه کتاب، کتابخانه‌ها و کتاب‌خوانی دارند که می‌توانست به صورت مجزا به نمایش گذاشته شود ولی دغدغه مسئولان شهرداری از ایجاد فرهنگ‌سرای کتاب تلاش برای ارتقای فرهنگ مطالعه بوده و هنوز هم برای کار ترویجی در این حوزه تلاش می‌کنند.

ترویج کتاب خوب، پارک کتاب کودک و کتابخانه هوشمند

ناصری‌پور از ترویج کتاب خوب، پارک کتاب کودک و کتابخانه هوشمند به عنوان برنامه‌های شاخص هشتمین فرهنگ‌سرای کتاب یاد کرد و افزود: «ترویج کتاب خوب است» در راستای تحقق تدابیر مقام معظم رهبری در حوزه ترویج «کتاب خوب» پیش‌بینی شده است، تعریف شاخص از کتاب خوب بسیار دشوار است و از همین رو در سازمان فرهنگی هنری برای انتخاب کتاب برای کتابخانه‌ها و معرفی به مخاطبان، از نظر شورایی استفاده می‌شود. در همین راستا اگر فعالان فرهنگی، کتابداران و والدین بخواهند یک سیر یا مجموعه مناسبی از کتاب‌های مفید را به مخاطب معرفی کنند، می‌توانند مجموعه کتاب‌هایی که مورد تفقد رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و توسط ایشان تقریظ یا توصیه شده‌اند را برای مطالعه معرفی کنند، این مجموعه هم کتاب‌های شعر، هم رمان‌های داخلی و خارجی، هم گنجینه‌ای از بهترین آثار مرتبط با دوران دفاع مقدس و ... دارد و برای هر سلیقه‌ و توانمندی‌ای کتاب مناسب در این فهرست یافت می‌شود.

وی افزود: برنامه پارک کتاب کودک الگویی از برنامه‌های خلاق است که می‌تواند کودک را به مطالعه علاقه‌مند کند و با بهره‌گیری از تکنیک‌های مختلف «دنیای کودک» را به «جهان کتاب‌ها» پیوند می‌زند و تصویر کتاب که به دلیل بروز رسانه‌های نوظهور تا حدودی تحت تأثیر قرار گرفته، در ذهن کودک باز طراحی می‌شود. در این برنامه‌ها تلاش می‌شود مفهومی از کتاب‌ها در ذهن کودک ایجاد کرد که به سمت کتاب بیش از سایر رسانه‌ها راغب باشد. کودکان ذهن تصویرساز و خلاقی دارند و تقویت این مهارت باعث می‌شود که بتوانند با کتاب تعامل برقرار کرده و با دنیای کتاب ارتباط برقرار کنند.

معاون فرهنگی در توضیح برنامه کتابخانه هوشمند گفت: سازمان فرهنگی هنری مجموعه‌ای در دسترس و جامع از کتابخانه‌های عمومی در سطح مناطق ۲۲گانه شهر دارد که از بهترین کتابخانه‌های عمومی در کشور هستند و همواره تلاش داشته است تا این کتابخانه‌ها را تا حد استانداردهای بین‌المللی کتابخانه‌های عمومی ارتقا دهد. کتابخانه هوشمند عنوان برنامه‌ای است که یک کتابخانه استاندارد و دستاوردهای فنی پیشرفته روز دنیا در حوزه کتابخانه‌ها را به صورت پایلوت و دمو(نمادین) به مخاطبان عرضه می‌کند.

ناصری‌پور در توضیح سایر برنامه‌های شاخص فرهنگ‌سرای کتاب بیان کرد: حضور هنرمندان شاخص کشور در برنامه کتابخوانی هنرمندان، نمایش‌های محیطی ویژه کتاب، گروه ترویجی دوستان کتابخانه، کتاب من، نام‌نویسی و جلسات کانون قلم اولی‌ها، نذر کتاب، کتاب و فضای مجازی، پویش و جشنواره کتاب‌های صوتی، نگاه گذر کتاب، رونمایی و نقد و بررسی کتاب از دیگر برنامه‌هاست. همچنین محصولات فرهنگی ویژه‌ای، از جمله قطار قصه‌ها، اپلیکیشن و نقشه کتابخانه‌ها، پوسترهای مفهومی، چراغ مطالعه و چند محصول دیگر، به خصوص محصولاتی در فضای مجازی برای نمایشگاه کتاب تهیه شده که به مراجعان اهدا یا در سطح فضای مجازی منتشر خواهند شد.

پخش برنامه‌های فرهنگ‌سرای کتاب از شبکه سوم سیما

به گفته معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فرهنگ‌سرای کتاب جایگاه ویژه‌ای برای برنامه‌های صحنه‌ای و مصاحبه با میهمانان اختصاص ‌داده که امسال این بخش تقویت شده و برابر توافقی که با شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته در مدت ۱۰ روز برگزاری نمایشگاه به صورت روزانه از محل فرهنگ‌سرای کتاب تولید و پخش خواهد شد.