به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در چارچوب رایزنیهای دوجانبه چهارمین دوره کنفرانس بین المللی سوریه در آستانه، عصر امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۶ با بشار جعفری سفیر و نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد ملاقات کرد.

در این دیدار که هیات های اعزامی ایران و سوریه به کنفرانس آستانه نیز حضور داشتند، دو طرف پیرامون آخرین تحولات روند آستانه و شرایط سیاسی و میدانی بحران سوریه رایزنی و تبادل نظر کردند.

نشست های تخصصی و عمومی چهارمین دوره کنفرانس بین المللی آستانه با مشارکت هیات های سه کشور ضامن روند آستانه (جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه) و هیات های طرف های ناظر عضو آستانه، چهارشنبه و پنجشنبه ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت در پایتخت قزاقستان برگزار می شود.