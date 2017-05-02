سفیر جدید ایران در سوریه استوارنامه خود را تسلیم بشار اسد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد ترک‌آبادی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در سوریه صبح امروز (سه‌شنبه) با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و استوارنامه خود را تسلیم وی کرد.

ترک‌آبادی در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و همکاری‌های راهبردی دو کشور، بر عزم و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه در تمامی زمینه‌ها تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که در دوره مأموریتش مناسبات دو کشور بر پایه منافع مشترک گسترش یابد.

سفیر ایران خاطرنشان کرد: مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستار به کارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای استحکام محور مقاومت، پیروزی در برابر توطئه مستکبران و شکست دشمنان سوریه هستند.

رئیس جمهور سوریه نیز در این ملاقات ضمن خوشامدگویی و آروزی موفقیت برای ترک‌آبادی در ماموریت جدیدش، بر ادامه همکاری‌ها و رایزنی‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف تأکید کرد.

بشار اسد همچنین از حمایت‌های همه جانبه ایران از سوریه قدردانی کرد.