مطهری ۵۰ سال از زمان خودش جلوتر بود/نظریات مطهری هنوز کاربرد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش حکمت مطهر صبح امروز در دانشکده صدا و سیما با حضور مسئولان مختلف کشور آغاز شد و در دو بخش ادامه یافت.

در بخش دوم این همایش مهدی گلشنی، استاد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف گفت: توجه به اقتضائات زمان جزو مهمترین موضوعات است و شهید مطهری جزو معدود افرادی بودند که به این مسئله توجه داشتند. به طوری که پاسخ های ایشان درباره بسیاری از سئوالات هنوز نو است. به عقیده من، شهید مطهری ۴۰-۵۰ سال از زمان خودشان جلوتر بودند و نظریاتشان با وجود گذشته چندین سال هنوز در جامعه کاربرد دارد.

وی افزود: مرحوم مطهری نسبت به مشکلات روح حساسیت داشتند. به عنوان مثال موضوع التقاط یکی از مسائلی بود که ایشان خیلی به آن پرداختند. در آن زمان خیلی ها می خواستند دین را با علم تطبیق دهند در حالی که مطهری در مقابل این موضوع ایستادگی کرد. ناسیونالیسم، قوم گرایی و مسئله حقوق زنان از دیگر مسائل طرح شده توسط ایشان بود و همه اینها به معنی این است که شهید مطهری حواسشان بود که چه مسائلی در جامعه وجود دارد. متاسفانه امروز این حساسیت در حوزه وجود ندارد. تا نیمه قرن دوازدهم همه فکر می کردند که جواب همه سئوالات را می‌شود از علم گرفت ولی استاد مطهری مجادله و استدلال کردند که این گونه نیست. در پاسخ به مهندس بازرگان هم گفتند که علم ما را به مرز مابعد الطبیه می رساند نه به بعد آن و این برای ما کافی نیست.

گلشنی تصریح کرد: شهید مطهری در یکی از کتابهایش آورده که علم نمی تواند جایگزین دین شود. ایشان استدلال کردند که تجربه گرایی محدودیت دارد. تذکرهای ایشان به قدری به جا و مهم بود که خیلی از فلاسفه بعدا به آن پرداختند. استاد مطهری به تمام مسائلی که در جبهه کفر و اسلام وجود داشت اشاره کردند و از زمان خودشان بسیار جلوتر بودند. متاسفانه ما امروز هنوز نگاهمان نسبت به فلاسفه و افرادی مثل گادامر و ... است که اینها هیچ کدام نه می توانند مشکلات جوانان را حل کنند و نه به شبهات آنها پاسخ دهند.

استاد دانشگاه صنعتی شریف در پایان بیان کرد: شهید مطهری در بسیاری از مسائل پیشرو بودند به طوری که به خیلی از مسائلی که آن زمان پرداختند امروزه تازه فیزیکدانها و موسسات علم از آن حرف می زنند. استدالهای شهید مطهری بسیار گویا بود. یکی از اصلی ترین خصیصه های ایشان این بود که استاد تمام مسائلی که امروز مطرح است را سراغش می رفتند و از آن مهمتر که سراغ ریشه مسائل می رفتند نه اینکه فقط به فروعات کنند. به عقید شهید مطهری باید جمیع علوم روز را فرا گرفت.