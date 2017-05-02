  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۵۹

حداد عادل تاکید کرد؛

دلسوزان نظام از هرگونه تخریب نامزدهای جبهه انقلاب خودداری کنند

دلسوزان نظام از هرگونه تخریب نامزدهای جبهه انقلاب خودداری کنند

مشاور عالی مقام معظم رهبری تاکید کرد: توصیه بنده به همه دلسوزان که تلخی تفرقه را احساس کرده اند این است که از هرگونه تخریب نامزدهای جبهه انقلاب خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حداد عادل مشاور عالی مقام معظم رهبری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: 

«توصیه بنده به همه دلسوزان که تلخی تفرقه را احساس کرده اند این است که از هرگونه تخریب نامزدهای جبهه انقلاب خودداری کنند.»

کد مطلب 3968343
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها