انقلاب تنها با مشارکت مردم دوام می آورد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی میرسلیم نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور در تالار آیت الله مهدوی کنی دانشگاه امام صادق(ع) و در جمع دانشجویان این دانشگاه، گفت: مرحوم امام دو واژه گفت که ما تعجب کردیم و به ما برخورد، که چرا ایشان به این شکل برخورد کردند؟ «اسلام ناب محمدی» «اسلام آمریکایی». در اسلام ناب محمدی باید دستورات را بشناسیم و اگر ما را نهی کردند، پرهیز کنیم. ولی امر مسلمین هم به همین شکل.

وی ادامه داد: اسلام آمریکایی به این معنا نیست که آمریکا اسلام آورده بلکه به این معنا که برای آمریکا هم جایگاهی قائل باشیم. مشکلات کشور ما را به دلیل عدم همکاری و ارتباط با آمریکا می دانند. دولت یازدهم زمانی که روی کار آمد مشکلات کشور به ویژه تحریم ها را از سوی آمریکا می دانست و به امید مذاکره مستقیم با آمریکا و ایجاد ارتباط با کشورهایی که از آمریکا تبعیت می کنند، برای حل مشکلات کشور برنامه ریزی کرد. این امید و تدبیر این دولت بود.

میرسلیم با بیان اینکه چهار سال از دولت یازدهم گذشته و علی رغم زحمات فراوانی که کشیده شده و حقانیت ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای برای جهانیان مشخص شده گفت: غربی ها وقت شان را هدر دادند کافی بود به فتوای رهبری توجه می کردند، آنها به دنبال محدود کردن ما هستند.

وی در ادامه به سنگ اندازی های آمریکا در روند دست یابی ایران به دانش و توان هسته ای اشاره کرد و گفت: جوانان این کشور به آمریکا اجازه جلوگیری از دست یابی به انرژی هسته ای را نمی دهند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: اشکالی که ما به دولت داریم این است که شما از در سازش با کشوری وارد شده اید که خیرخواه شما نیست و تحریم‌ ها را افزایش داده و میدهد، تا کی به منویات امام و رهبری توجه نمی کنید.

امید به آمریکا اسلام آمریکایی است

میرسلیم با بیان اینکه بیشتر دانشمندان ناسا ایرانی هستند، گفت: تا کی دانشجویان را پرورش دهیم ولی به دلیل ضعف مدیریتی، بهره آن را آمریکا و کانادا و دیگر کشورها ببرند؟ چشم داشتن به برجام به امید اینکه از آن بهره ببریم، اشتباه است. من به این دلیل وارد صحنه انتخابات شدم. امید به آمریکا اسلام آمریکایی است.

وی افزود: ادامه راه انقلاب تنها با مشارکت و نظارت مردم دوام می آورد، اما به دلیل عدم اعتماد بین دولت و ملت و فساد موجود در دولت، دخالت مردم اتفاق نمی افتد.

وی در پاسخ به سوالی با چرایی تصمیم برای بازگشت به عرصه سیاسی، گفت: من در مناظره هفته گذشته از انتقاد و حمله کاندیداها به یکدیگر خجالت کشیدم؛ احساس تکلیف دلیل ورودم به عرصه سیاسی شد، آمده ام با تجاربی که در این سال‌ها به دست آورده ام مانند تولید موتور ملی مسائل کشور را حل کنیم.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در خصوص اینکه آیا تا آخر در عرصه انتخابات می ماند یا به نفع اصولگرایان کنار می رود، گفت: اولین مسئله در جمهوری اسلامی جذب مشارکت عمومی است و حذف نامزدها موجب کاهش مشارکت عمومی است. در انتخابات دوره قبل اگر آقای حداد عادل کنار نمی رفت، روحانی را به دور دوم می کشیدیم. ما اصولگریان با هم مشکلی نداریم و در مناظره هفته پیش دیدید که دو فرصت به آقای قالیباف و آقای رئیسی دادم اما آنها استفاده نکردند.

میرسلیم در پاسخ به این سوال که در این چهار سال چه کردید ؟ چرا سکوت کرده و اقدامی نکردید و امروز می گویید حق گرفتنی است؟ گفت: من به هیچ عنوان تایید کننده افراد فاسد در اطرافیان خود نیستم، در خصوص اعتراض و انتقاد به مسئولان درباره برجام و قراردادهای نفتی، این اعتقاد باید در قالب حزب انجام می شد تا نتیجه بهتری می داد.

وی در خصوص سیاست خارجی دولت احتمالی اش گفت: اگرچه در توافق هسته‌ای عجله شد اما حق با ملت ماست و ما در مجامع بین المللی حق ملت را دنبال خواهیم کرد.