۱۴ هزار شغل جدید در حوزه صنعت و معدن استان یزد ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علمدار یزدی امروز در هفدهمین نشست سرمایه‌گذاری استان یزد با اشاره به سرمایه گذاری انجام شده در حوزه صنعت استان یزد طی چهار سال گذشته اظهار داشت: در این بخش ۴۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته که با این میزان سرمایه گذاری، ۱۲ هزار شغل جدید ایجاد شد.

وی بیان کرد: در بخش معدن نیز هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری طی چهار سال گذشته انجام شده که این میزان سرمایه‌گذاری موجب ایجاد هزار و ۸۲۵ شغل جدید شده است.

علمدار یزدی عنوان کرد: در بخش معدن به ازای هر روز ۱.۴ شغل جدید در استان یزد ایجاد شده است.

وی با اشاره به سرمایه‌ گذاری‌های صورت گرفته در حوزه تجارت نیز بیان کرد: در این بخش بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده و اشتغال ایجاد شده به ازای هر روز ۲۴ شغل است که اغلب آن در اصناف ایجاد شده است.

علمدار یزدی همچنین از صدور ۵۴۱ کارت بازرگانی با سرمایه‌گذاری هزار میلیارد ریال خبر داد و گفت: این تعداد کارت بازرگانی در طول مدت سه سال صادر شده است و بازرگانان یزدی ۴۰۷ قلم کالا به ۹۳ کشور جهان صادر کرده‌اند.