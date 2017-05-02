ضرب الاجل ۲۴ساعته گردانهای القسام به اسرائیل درباره اسرای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گردان های القسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به رژیم صهیونیستی ۲۴ ساعت مهلت داد تا به مطالبات اسرای فلسطینی دربند این رژیم که دست به اعتصاب غذا زده اند پاسخ مثبت دهد.

در همین راستا، «ابوعبیده» سخنگوی نظامی گردان های القسام شامگاه سه شنبه در اظهاراتی تلویزیونی گفت: گردان های القسام بر آن است تا رژیم اشغالگر را به پرداخت بهای هر روز تاخیر در پاسخ مثبت به مطالبات اسرای فلسطینی وادار نماید.

وی در عین حال افزود که در صورت عدم موافقت رژیم صهیونیستی با مطالبات مشروع، عادلانه و انسانی زندانیانی که در زندان‌های این رژیم دست به اعتصاب غذا زده‌اند، به ازای هر یک روز تأخیر از طرف این رژیم، ۳۰ اسیر فلسطینی به لیست تبادل اسرا اضافه خواهند شد.

گردان‌ های القسام همچنین از فلسطینی ها در غزه و کرانه باختری خواست تا فردا چهارشنبه در حمایت از اسرای فلسطینی دست به تظاهرات بزنند.

گفتنی است که ۱۵۰۰ اسیر فلسطینی از روز ۱۷ آوریل به مناسبت روز اسیر فلسطینی در زندان های اسرائیل دست به اعتصاب غذا زده اند.

۷۰۰۰ فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی اسیر هستند: ۳۳۰ نفر از اسرا ساکن نوار غزه، ۶۸۰ نفر ساکن قدس و فلسطین اشغالی ۱۹۴۸، ۶۰۰۰ اسیر ساکن کرانه باختری، ۳۴ اسیر از کشورهای مختلف عربی و ۲ اسیر از بلندی های اشغالی جولان هستند.

پیشتر «عیسی قراقع» رئیس کمیته امور اسیران فلسطینی خواستار کمک های بین المللی به اسرای فلسطینی اعتصاب کننده از غذا شده بود.