«افشاگر» جان گریشام به نمایشگاه آمد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتابسرای تندیس امسال با ۴۳۷ عنوان کتاب در سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حاضر شده که از این تعداد ۶۷ کتاب، چاپ اولی هستند.

یکی از کتاب‌های تازه چاپ این ناشر، رمان «افشاگر» نوشته جان گریشام است که توسط محمد قصاع ترجمه شده است.

رمان «عدل الحاقی» نوشته آن لَکی از دیگر آثار ترجمه‌ای است که این ناشر امسال به نمایشگاه آورده است.

«عدل الحاقی» جوایز ادبی مختلفی را از جمله جوایز علمی ـ تخیلی سال ۲۰۱۴ را به خود اختصاص داده و ترجمه آن به فارسی توسط سید مهیار فروتن انجام شده است.

ترجمه سمیه کرمی از رمان «گستره» نوشته جیمز. اس. ای کوری از دیگر کتاب‌های تازه چاپ کتابسرای تندیس است که در نمایشگاه عرضه شده است.

به تازگی با اقتباس از این رمان، سریال مطرح «SPACE» ساخته شده است، اما یکی از رمان‌های خارجی که کتابسرای تندیس طی روزهای آینده به نمایشگاه می‌آورد، «پسر سرپرست یتیم‌خانه» است که به قلم آدام جانسون نوشته شده و رمانی طنز درباره اوضاع کشور کره شمالی است.

شخصیت اصلی این رمان، یک کارگر دون‌پایه از کره شمالی است که موفق می‌شود خود را به جای فرمانده و پیشوای این کشور جا بزند؛ این جابجایی موجب بروز اتفاقات و حوادث شگرفی می‌شود.

ترجمه این رمان هم توسط محمد عباسی انجام شده و طی روزهای آینده در نمایشگاه عرضه می‌شود.