ایتالیا حریف ایران در رده بندی فوتبال ساحلی/ برزیل فینالیست شد

به گزارش خبرگزاری مهر دومین دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال ساحلی در باهاما، بین تیم های ایتالیا و برزیل برگزار شد و در پایان این طلایی پوشان برزیل بودند که با برتری ۸ - ۴ مقابل لاجوردی پوشان جواز صعود به فینال را دریافت کردند.

بدین ترتیب تیم های ملی فوتبال ساحلی ایران و ایتالیا از ساعت ۲۳:۳۰ یکشنبه برای کسب مقام سوم به مصاف هم می روند و تیم های برزیل و تاهیتی برگزار کننده دیدار فینال برای تعیین قهرمان هستند.

ساحلی بازان کشورمان در اولین بازی نیمه نهایی در ضربات پنالتی ۳ - ۲ مغلوب تاهییتی شدند؛ این بازی در پایان وقتهای قانونی و اضافه با تساوی یک یک به پایان رسیده بود.