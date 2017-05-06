۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۳:۴۳

جام جهانی فوتبال ساحلی - باهاما؛

ایتالیا حریف ایران در رده بندی فوتبال ساحلی/ برزیل فینالیست شد

تیم ملی فوتبال ساحلی برزیل با برتری ۸ - ۴ مقابل ایتالیا، به فینال رقابتهای جام جهانی فوتبال ساحلی صعود کرد،

به گزارش خبرگزاری مهر دومین دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال ساحلی در باهاما، بین تیم های ایتالیا و برزیل برگزار شد و در پایان این طلایی پوشان برزیل بودند که با برتری ۸ - ۴ مقابل لاجوردی پوشان جواز صعود به فینال را دریافت کردند.

بدین ترتیب تیم های ملی فوتبال ساحلی ایران و ایتالیا از ساعت ۲۳:۳۰ یکشنبه برای کسب مقام سوم به مصاف هم می روند و تیم های برزیل و تاهیتی برگزار کننده دیدار فینال برای تعیین قهرمان هستند.

ساحلی بازان کشورمان در اولین بازی نیمه نهایی در ضربات پنالتی ۳ - ۲ مغلوب تاهییتی شدند؛ این بازی در پایان وقتهای قانونی و اضافه با تساوی یک یک به پایان رسیده بود.

