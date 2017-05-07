«ساز و مهر» ۱۰ سال فیلمبرداری شد/ حضور در «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی پورصمدی تهیه کننده مستند «ساز و مهر» درباره این مستند گفت: «ساز و مهر» به زندگی و فعالیت‌های ابراهیم قنبری‌مهر می‌پردازد. او از آخرین بازماندگان و شاگردان مکتب استاد صبا است که علاوه بر نوازندگی، سازهای مختلف هم می‌سازد.

وی ادامه داد: ابراهیم قنبری‌مهر از نوادر روزگار است، چون در فضایی شهودی از شغل نجاری سراغ ساخت و ساز می‌رود و در سن ۲۱ سالگی نواختن ساز را فرا می‌گیرد. او شاگرد استاد ابوالحسن صبا می‌شود و دوستی عمیقی میان آن‌ها شکل می‌گیرد، تا جایی که سلوکی چند ساله با هم داشتند.

پورصمدی افزود: قنبری‌مهر در ادامه فعالیت هنری خود بیانگذار کارگاه‌های سازسازی وزارت فرهنگ و هنر می‌شود و انقلابی در سازسازی از ساز هارپ که سازی غربی است گرفته تا سازهای ایرانی ایجاد می‌کند. در حال حاضر هم مجموعه‌ای از زیباترین سازهای ساخته شده توسط او در موزه موسیقی به نمایش گذاشته شده است.

تهیه‌کننده مستند «ساز و مهر» تاکید کرد: قنبری‌مهر هم اکنون در آستانه ۹۰ سالگی است و در این مستند، ما از کودکی تا کهن‌سالی‌اش را روایت می‌کنیم. او ذخیره‌ بسیار مستند و زنده از ۷۰ سال موسیقی ایران است. در این مستند بر خلاف معمول گفتگویی با اطرافیان وی صورت نمی‌گیرد و تنها شاهد روایت‌های زندگی از زبان خودشان خواهیم بود.

پورصمدی در پایان، درباره چگونگی شکل‌گیری این مستند توضیح داد: همسر من بتول قنبری‌مهر دختر او است و با توجه به وضعیت جسمی او و گوشه‌گیری که داشت، تنها دخترش می‌توانست رضایت او را برای ساخت مستند جلب کند. فیلمبرداری مستند «ساز و مهر» طی ۱۰ سال انجام شده و در این مستند با بیش از ۳۵ ساز مختلف که ابراهیم قنبری‌مهر ساخته است، آشنا خواهیم شد و صدای این سازها و البته نوازندگی او را خواهیم شنید.

عوامل تولید مستند «ساز و مهر» عبارتند از پژوهش و خط داستانی: بتول قنبری‌مهر، تصویربرداری، صدابرداری و کارگردانی: محسن نظری، تدوین: فرشاد فدائیان، عکاس: نسترن نظری، تهیه‌کننده: مرتضی پورصمدی، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.