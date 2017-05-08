شانه های منجمد در کمین مبتلایان دیابت و بیماریهای تیروئید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدرضا مؤمن زاده در ارتباط با شایع ترین علت درد شانه و کتف اظهارداشت: دردهای مفصل شانه هم در میان زنان و هم مردان و به خصوص در بین افراد میانسال و مسن شیوع داشته و صرفا ضربه به این قسمت از بدن نیست که سبب بروز درد در شانه می شود.

وی افزود: آناتومی مفصل شانه به صورتی بوده ، که ساختمان های عبور کننده از آن همچون زردپی ممکن است، دچار التهاب و آسیب شوند، بنابراین افرادی که کارهای بالای شانه را زیاد انجام می دهند، همچون نقاشان ساختمان یا ورزشکاران و...که دست های آنان در مدت طولانی بالای سر قرار بوده و فشار زیادی روی زردپیهای کاف گرداننده شانه ایجاد می کند، می تواند سبب درد و التهاب در ناحیه شانه شده که به خصوص در شب و هنگام خواب این درد بیشتر احساس می شود.

این متخصص ارتوپدی با اشاره به اینکه پارگی این زرد پی های کاف شانه نیز یکی دیگر از شایع ترین بیماری های شانه است،که منجر به درد و ضعف و خشکی شانه می شود گفت : سوانح و تصادفات رانندگی که باعث شکستگی یا دررفتگی می شوند نیز می توانند باعث ایجاد درد و ضعف در مفصل شانه، آسیب غضروف و پارگی زردپی ها وگاهی درد طولانی مدت بدلیل ایجاد ساییدگی مفصل شود.

مومن زاده تصریح کرد: بیمارانی که برای درمان به متخصص ارتوپدی مراجعه می کنند، به غیر از درد شانه دچار مشکلاتی همچون بی حرکتی یا کاهش حرکت مفصل شانه و ضعف و کاهش قدرت نیز هستند.

متخصص ارتوپدی اظهار داشت: به غیر از آسیب های که به تاندون وارد می شود، مشکل شایع دیگری که به خصوص خانم ها با آن مواجه می شوند شانه منجمد بوده که یا بدون علت بوده و یا در بیمارانی که دچار دیابت یا مشکلات غده تیروئید هستند مشاهده می شود.

وی ادامه داد: افرادی که دچار شانه منجمد می شوند به شدت دچار خشکی شانه یا کاهش دامنه حرکت و درد قابل توجه مواجه می شوند بنابراین درمان آن نیاز به توانبخشی و فیزیوتراپی طولانی مدت و درمان دارویی و گاهی تزریق داروی مناسب در فضای مفصل دارد.

مؤمن زاده با اشاره به اینکه رسوب کلسیم در زردپی مفصل شانه نیز از دیگر مشکلات شانه است، گفت: رسوب کلسیم نیز در خانم ها بیشتر دیده می شود و گاهی نیاز به عمل جراحی است.

متخصص ارتوپدی ادامه داد:در تمام مشکلات شانه برای درمان صحیح نیاز به تشخیص مناسب است. جهت تشخیص خیلی از مواقع از روش های رادیوگرافی ساده و MRI استفاده می شود. بعد از تشخیص درمان های علامتی مانند مسکن ها،داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی، پمادهای موضعی، و گاهی تزریق کورتون در داخل فضای ساب آکرومیال در کنار آن فیزیوتراپی و توانبخشی در صورت نیاز استفاده می شود و اگر بیمار با روش های معمول بهبود نیافت درمان های جراحی شامل جراحیهای بسته (آرتروسکوپی) و یا جراحیهای باز برای از بین بردن عارضه استفاده می شود.

وی در انتها خاطرنشان کرد: توصیه ما برای افراد میانسال و مسن برای این که دچار درد های مفصل شانه نشوند، این است که از حرکت های که مکانیک مفصل شانه به خوبی برای آنها طراحی نشده و کارهای طولانی مدت و سنگین بالای سر پرهیز کرده همچنین عضلات شانه و گردن را با نرمش های متداول و سبک قوی نگه داشته تا از درد های مفصل شانه پیشگیری شود.